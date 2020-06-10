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Bayraktar tb2 rekor kırdı

Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bayraktar Tb2
Bayraktar Tb2
  • AA
    Bayraktar TB2'ler kamu kurumları tarafından birçok işte kullanılıyor.
    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin 200 bin saat uçuş görevi icra ederek, milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını bildirdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.

Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
OYNAT 00:59
Selçuk Bayraktar: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan Bayraktar TB2'nin 200.000 saat görev yaptığını belirterek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır. Selçuk Bayraktar video paylaşımında, 'Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. 200.000 saat. Sabırla, aşkla, azimle Türkiye için. Göklerde görevde. Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda Hür ve Özgür.' ifadelerini kullandı.


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