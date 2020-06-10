Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2
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S abırla
A şkla
A zimle
T ürkiye için..
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Göklerde görevde...
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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..
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Semalarımızda Hür ve Özgür...
⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2
Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.