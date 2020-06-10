Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

AA Bayraktar TB2'ler kamu kurumları tarafından birçok işte kullanılıyor.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.

Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2

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S abırla

A şkla

A zimle

T ürkiye için..

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Göklerde görevde...

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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..

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Semalarımızda Hür ve Özgür...

⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020

Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.