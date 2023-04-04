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Teknoloji

Bir TOGG da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: Anahtar teslimini Bakan Varank yapacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, dün tarihi bir törenle ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Bir İkinci Togg da bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilecek. Aliyev'e otomobili teslim etmek için bugün başkent Bakü’de tören düzenlenecek. Anahtar teslimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından yapılacak.

10:08 . 4/04/2023 Salı
AA
İkinci Togg Aliyev'e teslim edilecek.

İkinci Togg Aliyev'e teslim edilecek.

Yüzyılın projesi Togg artık yollarda. Araca sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Dün tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.

İkinci kişi Aliyev olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak. İlham Aliyev, bugün başkent Bakü’de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirmesi ve Aliyev’in aracı kullanmasıyla sona erecek.

117 bin kişi başvurdu

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un "T10X" modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçen hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişinin, yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.



#ilham aliyev
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#azerbaycan
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