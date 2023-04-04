Bir TOGG da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: Anahtar teslimini Bakan Varank yaptı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a araç teslim edildi. Deneme sürüşü sonrasında açıklamalarda bulununan Erdoğan "İlham Aliyev'e de Togg yarın teslim edilecek. Onun rengi de Anadolu İlham bey çünkü öyle arzu etti. Bir de Şevket Mirziyoyev'e de gidecek irtibatlar bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. Zaten 177 bin başvuru var. Şu anda Gürcan beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten 177 bin de olur 277 de olur gider. Bizden torpil isteyenler de var biz torpil işlerine bakmayız." dedi.