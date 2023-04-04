Bir TOGG da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: Anahtar teslimini Bakan Varank yaptı

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e törenle teslim edildi.
Yüzyılın projesi Togg artık yollarda. Araca sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Dün tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.
İkinci kişi Aliyev oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. İlham Aliyev, bugün başkent Bakü’de düzenlenen törenle aracını teslim aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etti.
Şükranlarını iletti
"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti. Aliyev, Togg'un ikinci arabasını Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.
Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda Aliyev'i tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."
117 bin kişi başvurdu
Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un "T10X" modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçen hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişinin, yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.