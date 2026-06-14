Dijital dünyada kim gerçek?

Bir zamanlar komplo teorisi olarak görülen “Dead Internet Theory” (Ölü İnternet Teorisi), üretken yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Teori, internet üzerindeki içeriklerin ve etkileşimlerin önemli bir bölümünün artık gerçek insanlar yerine botlar ve otomatik sistemler tarafından üretildiğini öne sürüyor. Uzmanlar teorinin tüm yönlerine katılmasa da yapay zekâ destekli içeriklerin internet ekosistemindeki payının hızla arttığı konusunda hemfikir. Metin, görsel ve video üretim maliyetlerinin düşmesi, içerik üretimini demokratikleştirirken aynı zamanda bilgi kirliliği ve güven sorununu da beraberinde getiriyor. İnsanın yapacağı işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren yazılım programı olan botlar artık her yerde karşımıza çıkıyor.

GÜVENLİ BİLGİYE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren bot hesaplar artık yalnızca otomatik mesajlar paylaşmakla kalmıyor; yapay zekâ sayesinde gerçek kullanıcılar gibi davranabiliyor, yorum yapabiliyor, tartışmalara katılabiliyor ve belirli gündemleri öne çıkarabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zekâ ile oluşturulan sahte görseller ve deepfake videolar da bilgi manipülasyonunu daha karmaşık hale getiriyor. Bir kişinin hiç söylemediği sözleri söylemiş gibi gösteren videoların yaygınlaşması, dijital ortamda güvenilir bilgiye ulaşmayı zorlaştırıyor.

SAHTE ÜRÜN YORUMLARINA DİKKAT

Yapay zekâ kaynaklı içeriklerin artması yalnızca sosyal medyayı değil, e-ticaretten haberciliğe kadar pek çok alanı etkiliyor. Sahte ürün yorumları, otomatik olarak oluşturulan internet siteleri ve reklam gelirine odaklanan içerik çiftlikleri, kullanıcıların karşılaştığı bilginin kalitesini düşürebiliyor. Gelecekte asıl tehlike sahte içeriklerin çoğalmasından çok, insanların gördükleri hiçbir içeriğe güvenmemeye başlaması sorun olarak duruyor. Bu nedenle hükümetler ve teknoloji şirketleri yeni önlemler geliştirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası, yapay zekâ ile oluşturulan bazı içeriklerin etiketlenmesini öngörürken, Çin de benzer şekilde AI içeriklerine yönelik işaretleme zorunluluğu getirdi. ABD’de ise özellikle seçim güvenliği kapsamında deepfake içeriklere ilişkin düzenlemeler tartışılıyor.

Teknoloji şirketleri ne yapıyor?

Google, yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla dijital filigran teknolojisi SynthID’yi kullanıyor.

Meta, Facebook ve Instagram’da yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin etiketlenmesine yönelik uygulamalar geliştiriyor. Şirket, kullanıcıları yanıltabilecek içeriklerin belirlenmesi için hem otomatik sistemlerden hem de insan moderatörlerden yararlanıyor.

TikTok, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin işaretlenmesini zorunlu hale getiren araçlar üzerinde çalışıyor. Platform özellikle seçimler ve hassas toplumsal olaylar sırasında denetimleri artırıyor.

OpenAI ve diğer yapay zekâ şirketleri ise içeriklerin kaynağını belirleyebilecek dijital kimlik ve filigran çözümleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.







