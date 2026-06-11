Galaxy kullanıcılarının beklediği özellik One UI 9 ile geliyor

Samsung, One UI 9 güncellemesiyle Galaxy telefonlarda ağ bağlantı hızının durum çubuğunda gösterilmesini sağlayacak yeni bir seçenek sunuyor. QuickStar Good Lock modülüne eklenen özellik, kullanıcıların bağlantı hızını gerçek zamanlı takip etmesine imkan verecek.

One UI 9 ile ağ hızı durum çubuğunda görünecek

Samsung Galaxy telefonlar, One UI 9 güncellemesi kapsamında ağ bağlantı hızını durum çubuğunda gösterebilecek. Yeni özellik, Samsung’un Good Lock ekosisteminde yer alan QuickStar modülünün son sürümüyle kullanıma sunuluyor.

Galaxy kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği bu seçenek, mevcut internet bağlantısının hızını anlık olarak takip etmeyi sağlayacak. Özellik açıldığında ağ hızı, durum çubuğu üzerinden gerçek zamanlı biçimde görüntülenebilecek.

QuickStar üzerinden etkinleştirilecek

Yeni ağ hızı göstergesi, One UI 9’un doğrudan yerleşik bir ayarı olarak değil, Good Lock içindeki QuickStar modülü üzerinden çalışıyor. QuickStar, Galaxy cihazlarda durum çubuğu ve bildirim paneli özelleştirmeleri için kullanılan bir Good Lock bileşeni olarak öne çıkıyor.

Özelliğe QuickStar’daki “Gösterge Simgeleri” menüsünden ulaşılabilecek. Kullanıcılar bu seçeneği etkinleştirdiğinde, bağlı olunan ağın hızı durum çubuğunda gösterilecek.

Öne çıkan detaylar şöyle:

Ağ bağlantı hızı durum çubuğunda gerçek zamanlı görünecek.

Özellik QuickStar Good Lock modülü üzerinden kullanılacak.

Üçüncü taraf uygulama ihtiyacı azalacak.

Good Lock ve QuickStar eklentilerinin yüklü olması gerekecek.

Özellik için Android 17 tabanlı One UI 9 şartı aranacak.

Üçüncü taraf uygulamalara alternatif olacak

Ağ hızını durum çubuğunda göstermek için bugüne kadar çeşitli üçüncü taraf uygulamalar kullanılabiliyordu. Ancak bu tür uygulamaların bir bölümü erişilebilirlik izinleri, kalıcı bildirimler veya arka planda çalışan servisler üzerinden işlev görüyor.

QuickStar üzerinden gelen yeni seçenek, bu ihtiyaca Samsung’un kendi ekosistemi içinde daha bütünleşik bir çözüm sunacak. Böylece kullanıcılar, ek uygulamalara bağlı kalmadan ağ hızını telefonun arayüzü üzerinden takip edebilecek.

Kararlı sürüm için Temmuz sonu beklentisi

Yeni özelliğin kullanılabilmesi için One UI 9 güncellemesinin yanı sıra Good Lock ve QuickStar eklentilerinin de yüklenmesi gerekiyor. One UI 9’un Galaxy S26 serisi için beta sürecinde olduğu belirtiliyor.