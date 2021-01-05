Dünyanın en iyi ön kameralı telefonu belli oldu

Birkaç hafta önce DxOMark tarafından gerçekleştirilen testlerde en iyi kameraya sahip akıllı telefon ortaya çıkmıştı. Hem fotoğraf hem de video kategorisinde gerçekleştirilen çok kapsamlı testlerde birinci Huawei Mate 40 Pro Plus olmuştu. Şimdi ise sırada en iyi ön kameralı telefon testi var: Bu kategoride de Huawei Mate 40 Pro başı çekiyor.

Huawei aslında genel anlamda kamera performansı konusunda son birkaç tepe seviyesi modelinde önemli oranda yol katetti. Bununla birlikte DxOMark tarafından gerçekleştirilen testlerde de beklenen puanı aldı.

Mate 40 Pro, hem fotoğraf hem de video kategorisinde yüksek puanlar alarak en iyi ön kameralı akıllı telefon olmayı başarıyor.

Huawei Mate 40 Pro, fotoğrafta 110, videoda 96 puan almayı başardı.

Huawei Mate 40 Pro; pozlama, renk, odaklama, doku, flaş ve bokeh etkisi gibi birçok farklı parametrede gerçekleştirilen fotoğraf testinden 110 puanla ayrılmış. Elbette aynı kriterler video çekimlerinde de test ediliyor ve burada da 96 puan elde ediliyor.

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13 MP'lik geniş açılı bir ön kameraya sahip olan akıllı telefon, 3 boyutlu derinlik algılama sistemi de barındırıyor. 4160 x 3120 piksele kadar fotoğraf çözünürlüğü, 3840 x 2160 piksele kadar da farklı video çözünürlükleri üzerinden seçim yapılabiliyor. Ayrıca Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 240 fps ağır çekim de destekleniyor.

TEKNOLOJİ Dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu belli oldu