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Eğitimde dijital dönüşüm: Harmanlanmış Öğrenme Modeli

Eğitim de koronavirüs ile birlikte dijital dönüşüme ayak uydurmada hızlanma sürecine geçti. Bu kapsamda, İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘yüz yüze eğitim ortamının çevrimiçi öğrenme ortamı ve dijital araçlarla pedagojik olarak entegrasyonunu sağlamak’ amacıyla ‘Harmanlanmış Öğrenme Modeli’ne geçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Dijital öğrenime temelli geçiyorlar.
Dijital öğrenime temelli geçiyorlar.


21’inci Yüzyıl’da hayatın birçok bileşeni, dijital dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor.

  • Şu anda üniversitede öğrenim gören ve “dijital yerli” olarak adlandırılan öğrencilerle, tamamen yüz yüze öğrenme şeklinde gerçekleştirilen eğitim, yerini yavaş yavaş, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde, çevrimiçi ortamlarla desteklenen öğrenme şekline bırakıyor.

Yeni dönemde Türkiye’de ilk defa tüm birimleriyle bir ‘dijital dönüşümü’ gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014 yılından bu yana Eğitim Fakültesinde ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Harmanlanmış Öğrenme Modeli” ile ilgili alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
“Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan ve çevrimiçi yöntemlerle eğitime devam etmesi ve ciddi bir sorun yaşanmaması bunun kanıtı niteliğinde” diyen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu durum, yüz yüze öğrenmenin bir kenara atılması anlamına gelmiyor. Önümüzdeki süreç, eğitim ortamlarının önemli bir kısmının dijital platformlara geçeceği ve yüz yüze eğitimin internetten etkin bir şekilde destekleneceği bir dönemi beraberinde getirecektir” dedi.

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Sistem nasıl çalışıyor?

Sistemin nasıl işleyeceği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akgündüz sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kendi öğrenme yönetim sistemimiz ile derslerin yüz yüze ortamda yapılan uygulamalarını, çevrimiçi öğrenme ortamındaki uygulama ve araçlarla entegre edeceğiz. Çevrimiçi öğrenme ortamının yüz yüze öğrenme ortamını tamamlaması ile öğrenciler evlerinden derse hazırlanabilecek ya da üniversitede gördükleri bir dersi çevrimiçi bir şekilde tamamlayabilecekler. Öğrenciler, yüz yüze ya da çevrimiçi ortamlarda proje ve problem tabanlı öğrenme çalışmaları gerçekleştirilirken, laboratuvarda ve atölyede uygulama yapabilecek, sınıf ortamında grup çalışmalarına katılabilecek. Harmanlanmış öğrenme projesi ile öğrenme zamandan ve mekândan bağımsız olarak daha esnek bir şekilde gerçekleşecek. Akademik personelimizi 7/24 geri bildirim sistemi sayesinde öğrenciler ile buluşturarak, öğrencilerimizin gelişimlerini dijital ortamda takip edeceğiz.”

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2014’ten bu yana üzerinde çalışılıyor
Bu dijital dönüşüm projesinin adı, uluslararası literatürde “Blended Learning” Türkiye’de ise “Harmanlanmış Öğrenme” olarak biliniyor. 2014 yılından bu yana Eğitim Fakültesinde ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Harmanlanmış Öğrenme Modeli” ile ilgili alt yapı çalışmaları gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi, 2020 yılı Ekim ayı itibari ile tüm fakültelerinde ‘Harmanlanmış Öğrenme Modelini’ hayata geçiriyor.

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