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OTOMOBİL

Elektrikli mini aracın prototipi hazır

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi, elektrikli mini otomobil üretti. Prototipi hazırlanan mini otomobil, ilk olarak İTÜ'nün Maslak Kampüsünde yollara çıkacak. Firmanın Genel Müdürü Kerem Odabaşı, "Araçta bütün bileşenleriyle yapılanların yüzde 90'ı yerli. Amacımız önemli bir katma değer oluşturmak" dedi.

Haber Merkezi AA
TÜBİTAK'tan destek alan firma, yaklaşık 2 yıllık tasarım ve mühendislik çalışması sonucu ECOMOD ismini verdiği elektrikli mini otomobilin prototipini üretti.
TÜBİTAK'tan destek alan firma, yaklaşık 2 yıllık tasarım ve mühendislik çalışması sonucu ECOMOD ismini verdiği elektrikli mini otomobilin prototipini üretti.

İzmir'de faaliyet gösteren teknoloji şirketi KODECO, elektrikli L sınıfı otomobil geliştirdi.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan KODECO, ilk aracı olan güneş enerjili ECOTOUR'u geliştirdikten sonra yeni bir elektrikli araç için kolları sıvadı.

TÜBİTAK'tan destek alan firma, yaklaşık 2 yıllık tasarım ve mühendislik çalışması sonucu ECOMOD ismini verdiği elektrikli mini otomobilin prototipini üretti.

Saatte yaklaşık 90 kilometre hız yapabilen ve tek şarjla 100 kilometre mesafe gidebilen araç, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'nde yola çıkmaya hazırlanıyor.

Yüzde 90'dan fazla yerli

KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçların trafik yoğunluğu ve şehirleşmeyle beraber küçülmeye başladığını ve pazarın artık farklı modellere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yeni ihtiyaçların arasında en önemli özelliklerin enerji tüketimi, park yeri ve ulaşım kolaylığı olduğuna işaret eden Odabaşı, bu araçla böylesi yenilikleri içeren ve değişime ayak uyduran üretim gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Aracın uzun emekler sonucu ortaya çıktığına değinen Odabaşı, "Markalaşma ve yarattığımız özel iş modeliyle beraber, araçta bütün bileşenleriyle yapılanların yüzde 90'ı yerli. Amacımız burada önemli bir katma değer oluşturmak. Bunu da pazara sunarak bir gelire çevirmek istiyoruz." dedi.

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Şirketin büyüme evresinde olduğunu belirten Odabaşı, aracın sadece donanımsal özellikler sunan bir ürün değil, bir iş modeli aracı olduğunu vurguladı.

Son yıllarda rekabetin yanı sıra paylaşım ekonomisinin hızla büyüdüğünü dile getiren Odabaşı, "Bu araç kısa mesafeler için mikro kiralamaya özel tasarlandı. Kısa mesafede şehir içi ulaşımlarda büyük lüks sağlamaktan çok, düşük maliyetli, kolay park edilebilen, daha yüksek manevra yeteneği sağlayan bir araç." diye konuştu.

Yurt dışı pazarına açılmak istiyoruz

Aracın yakın zamanda İTÜ Maslak Kampüsünde yola çıkacağını ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti:

"Bir pilot uygulama geliştiriyoruz. İTÜ Arı Teknokent yönetimiyle beraber kurguluyoruz. Bu araçtan 10 tanesi paylaşımlı iş modeli ve cep telefonu uygulaması üstünden kiralama sağlanarak Teknokent binaları arasında işleyebilecek. Bu sayede aracın teknoloji ve servis modeli ispatını gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu alan bizim için bir vitrin olacak ve başka yerlere uygulama alanı olarak göstereceğiz."

Aracın prototipinin büyük beğeni topladığını, sektör temsilcilerinden önemli ve çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Odabaşı, "İstanbul'daki ilk pilot uygulamamızdan sonra hızlıca yurt dışı pazarına açılmak istiyoruz. Görüşmelere de başladık. Birkaç hafta önce Londra'da aracın videolarını ilk olarak uluslararası firmalarla paylaştık. Çok büyük bir ilgi var. Ticarileştirme faaliyetlerini hızlandırma niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Aracın kapısı QR kod ile açılıyor.

Aracın çalışması hakkında da bilgi veren Odabaşı, şunları söyledi:

"Geliştirilen mobil uygulama üzerinden aracın nerede olduğu ve uygunluğu görülüyor. Daha sonra kiralamak istenen aracın yanına gidiliyor. Uygulamanın içindeki QR kodu okutarak kapıyı açıyor. Araca girdikten sonra herhangi bir anahtara ihtiyaç yok. Anahtarımız cep telefonumuz. Aracın içindeki dokunmatik ekrandan aracın temel fonksiyonları kontrol edilebiliyor ve gitmek istenilen konuma yol tarifi yapılabiliyor. Daha sonra gitmek istediğimiz yere gelince araçtan çıkarak mobil uygulamadan 'araçtan ayrıldım' diyerek aracı kilitliyoruz."

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