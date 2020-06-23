Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Excalibur oyun monitoru Grafikleri oyun oynamak için özel olarak tasarlandı
ÜRÜN HABERLERİ

Excalibur oyun monitoru: Grafikleri oyun oynamak için özel olarak tasarlandı

Casper, yeni monitörü Excalibur 27” oyun severler ve performans arayan tüm profesyoneller için satışa sundu. Oyun ve tasarımda hız saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan Excalibur 27” Monitör, oyun ve tasarım dünyasına yepyeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Grafikleri profesyonel oyunculara yönelik.
Grafikleri profesyonel oyunculara yönelik.

Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren Excalibur, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda ve ağır ofis işi yüklerinde hızlı kullanım sağlıyor.

QHD görüntü deneyimi, geniş görüş açısı
27” büyük ekran boyutunda, QHD panel (2560x1440 çözünürlük) ile görüntülerin Full HD’nin ötesinde olduğu Excalibur, iki kat daha fazla ayrıntı ve görüntü kalitesi sunar. 170/160 derece görüş açısı ve Antiglare yansıtmaz ekran teknolojisi ile ortamdaki güneş ışıklarından etkilenmeden ekran kullanımı sağlayan Excalibur, renkli ekran teknolojisi ve 350Nit Ekran parlaklığı sayesinde ise canlı ve gerçekçi renk deneyimi sunuyor.

Oyunlara özel tasarlandı.

Oyuna sinirlenip monitöre kafa attı
TEKNOLOJİ
Oyuna sinirlenip monitöre kafa attı

Zararlı mavi ışıkları gözden uzaklaştırıyor

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)’ye sahip Excalibur 27” Monitör ile; Standart Dinamik Aralık (SDR) ekranlara kıyasla daha iyi kontrast ve renk doğruluğu yakalar ve daha canlı renk deneyimi sunar. HDR 10 özelliği ile resim ve ekran mümkün olduğunca gerçek görülür. Göz yorgunluğuna engel olan ve zararlı mavi ışıkların gözlere temas etmesini engelleyen teknolojiye sahip olan 27” Gaming Monitör, ayrıca ekrandaki titreşimleri de engelleyerek gözleri korumaya yardımcı olur.

  • AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip Excalibur 27” Monitör, görüntüde yırtılma, takılma veya komut gecikmesi olmadan güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Hem meraklıların hem de profesyonel seviyedeki oyuncuların, net bir görüntü ve iyi bir oyun deneyimi yaşaması için tasarlanan 27” Gaming Monitör, oyun ve tasarım dünyasına kesintisiz performans sunuyor.

Zararlı mavi ışıkları gözden uzak tutuyor.

Samsung 3 yeni monitör tanıttı
TEKNOLOJİ
Samsung 3 yeni monitör tanıttı

Dönebilen ekran ve güçlü ses deneyimi

Yeni 27” Excalibur Gaming Monitör, ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi ve dönebilen ekran yapısı ile rahat oyun deneyimi için ergonomik standı ile özel olarak tasarlandı. Eğim, döndürme, pivot ve yükseklik ayarı seçenekleri sunan ergonomik tasarım ile ideal izleme açısı sunar. Özelleştirilebilir LED seçenekleri ve özel tasarımı ile zenginleştirilebilen oyun ortamı ise, eğlenceli bir oyun deneyimi sağlar.
Çok sayıda port girişine sahip zengin bağlantı seçenekleri sayesinde birden fazla ekrana bağlantı imkânı sunan Excalibur 27” Monitör, arenalarda oyuncuları başarıya ulaştıracak 2 X 3W’lık hoparlörler ile oyun motivasyonunu üst düzeye çıkarır.

  • Her biri 3 watt olan iki hoparlörlere sahip olmasıyla efektleri net ve birbirine karışmadan duyulabildiği Excalibur, kesintisiz oyun performansı vadediyor.

Son teknolojik donanımlar ile maksimum ve kesintisiz performans vadeden yeni Gaming Monitör Excalibur 27”, hem oyuncular hem de performans arayanlar için gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Ürün ile tüm ilgili bilgilere https://www.casper.com.tr/exca... adresinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Kaftancoğlunun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Esenyurtta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Bodrum kattaki evi sel suları böyle bastı.
İşte yerli ve milli 'Kaplan'

İşte yerli ve milli 'Kaplan'

Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor.

​Dışişleri'nden sömürgeci Fransız'ın Libya sözlerine cevap geldi.
Ağlamak istiyorum <br>sayın seyirciler

Ağlamak istiyorum
sayın seyirciler

​Maç anlatırken kendinden geçenler.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
​Canlı yayında yürekler ağza geldi

​Canlı yayında yürekler ağza geldi

İstanbul'daki fırtınanın yayınını yaparken kanlar içinde kaldı.

​Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerleri su altında...

Olaylı maçta yaşananların perde arkasını anlattı.
Polisi çileden çıkardı

Polisi çileden çıkardı

​"Maskenizi neden takmıyorsunuz" diye sorunca...
Afetler yılı 2020'de sıradan bir gün

Afetler yılı 2020'de sıradan bir gün

​Rüzgar koca TIR'ı oyunca gibi devirdi, ortalık korku filmine döndü.

​64 noktada ateş ölçülecek, maskesiz gezilmeyecek.

​Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.