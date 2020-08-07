Facebook evden çalışmaya alıştı

Çin'den yayılan koronavirüs hayatımızda birçok alışkanlığı etkilerken bunlardan en dikkat çekeni de sosyal mesafa kuralı oldu. Birçok şirket bu kurala göre hareket etme adına çalışanlarının evden çalışmasına olanak tanırken ABD'li teknoloji devleri bunu sürdürülebilir bir model olarak deniyor.

Twitter ve Google'dan daha önce gelen süresiz evden çalışma planlarına şimdi de Facebook katıldı.

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.

KORONAVİRÜS Twitter evden çalışmayı tercih edenlere 'sonsuza dek' izin verdi

Çalışanlara ek 1000 dolar ödenecek

Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.