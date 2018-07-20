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Fujifilm XF10 tanıtıldı! Fiyatı ve teknik özellikleri

Fujifilm’den ultra hafif yeni XF10 fotoğraf makinesi

Fujifilm XF10 tanıtıldı. Sadece 280 gram ağırlığındaki seyahat dostu yeni Fujifilm XF10, profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilmeniz için APS-C ebatlı sensöre sabit. Cepte kolayca taşınabilen Fujifilm XF10, çektiğiniz fotoğrafları anında akıllı telefonunuza gönderebilmeniz için Bluetooth özelliğine sahip. İşte yeni Fujifilm XF10 fiyatı ve özellikleriyle haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fujifilm XF10
Fujifilm XF10

Fujifilm, kendi geliştirdiği FUJINON 18.5mm F2.8 sabit lense sahip premium kompakt dijital fotoğraf makinesi Fujifilm XF10 modelini tanıttı. XF10 Ağustos ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Küçük boyuta sahip yeni XF10’nun en dikkat çeken özelliği, standart bir akıllı telefonun sensöründen 14 kat daha büyük olan APS-C ebatlı sensöre sahip olması.

Instagram için uyumlu "Kare Mod" özelliği

Bu modda kullanıcılara 1:1 görüntü oranını seçme ve Instagram’da hemen paylaşıma hazır fotoğraflar çekme fırsatı sunuluyor. Ayrıca kameranın Bluetooth Düşük Güç desteği de bulunuyor, böylelikle akıllı telefonlara otomatik görüntü transferi yapılabiliyor.

Dokunmatik ekran

Fujifilm XF10, 3 inç'lik dokunmatik ekrana sahip. Fakat makinenin boyutunun küçük olması sebebiyle, vizöre yer verilmemiş. Bu yüzden ekran ayrıca vizör görevi de görüyor.

Fujifilm XF10 teknik özellikleri

  • Etkin piksel adedi: 24.2 milyon piksel
  • İmaj sensörü: 23.5mm×15.7mm(APS-C) CMOS birincil renk filtreli
  • Lens: FUJINON sabit odak uzaklıklı len f=18.5mm(35mm format eşdeğer : 28mm)
  • F2.8
  • 5 grup 7 lens (2 asferik cam kalıplı lens dahil)
  • Diyafram: F2.8 - F16 1/3EV adım (9 yapraklı diyafram ile kontrol edilir)
  • Odak uzaklığı: yakl. 10cm - sonsuz / 3.9in. - sonsuz
  • 4K 3840 x 2160 15P, çekim süresi : azami yaklaşık.- 30 dakika
  • Full HD 1920 x 1080 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika
  • HD 1280 x 720 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika
  • High Speed Movie 1280x720 1.6x / 2x / 3.3x / 4x, çekim süresi : azami yaklaşık 7 dakika

Fujifilm XF10 fiyatı

Fujifilm’den yapılan açıklamaya göre, yeni Fujifilm XF10 Ağustos ayında satışa çıkacak. Makine ayrıca 2.499,00 TL fiyatıyla ülkemizde ön siparişe açıldı. Fotoğraf makinesi alacak olanlar, inceleme listesine yeni Fujifilm XF10 modelini ekleyebilir.

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