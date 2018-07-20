Fujifilm’den ultra hafif yeni XF10 fotoğraf makinesi

Fujifilm, kendi geliştirdiği FUJINON 18.5mm F2.8 sabit lense sahip premium kompakt dijital fotoğraf makinesi Fujifilm XF10 modelini tanıttı. XF10 Ağustos ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Küçük boyuta sahip yeni XF10’nun en dikkat çeken özelliği, standart bir akıllı telefonun sensöründen 14 kat daha büyük olan APS-C ebatlı sensöre sahip olması.

Instagram için uyumlu "Kare Mod" özelliği

Bu modda kullanıcılara 1:1 görüntü oranını seçme ve Instagram’da hemen paylaşıma hazır fotoğraflar çekme fırsatı sunuluyor. Ayrıca kameranın Bluetooth Düşük Güç desteği de bulunuyor, böylelikle akıllı telefonlara otomatik görüntü transferi yapılabiliyor.

Dokunmatik ekran

Fujifilm XF10, 3 inç'lik dokunmatik ekrana sahip. Fakat makinenin boyutunun küçük olması sebebiyle, vizöre yer verilmemiş. Bu yüzden ekran ayrıca vizör görevi de görüyor.

Fujifilm XF10 teknik özellikleri

Etkin piksel adedi: 24.2 milyon piksel

24.2 milyon piksel İmaj sensörü: 23.5mm×15.7mm(APS-C) CMOS birincil renk filtreli

23.5mm×15.7mm(APS-C) CMOS birincil renk filtreli Lens: FUJINON sabit odak uzaklıklı len f=18.5mm(35mm format eşdeğer : 28mm)

FUJINON sabit odak uzaklıklı len f=18.5mm(35mm format eşdeğer : 28mm) F2.8

5 grup 7 lens (2 asferik cam kalıplı lens dahil)

Diyafram: F2.8 - F16 1/3EV adım (9 yapraklı diyafram ile kontrol edilir)

F2.8 - F16 1/3EV adım (9 yapraklı diyafram ile kontrol edilir) Odak uzaklığı: yakl. 10cm - sonsuz / 3.9in. - sonsuz

yakl. 10cm - sonsuz / 3.9in. - sonsuz 4K 3840 x 2160 15P, çekim süresi : azami yaklaşık.- 30 dakika

3840 x 2160 15P, çekim süresi : azami yaklaşık.- 30 dakika Full HD 1920 x 1080 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika

1920 x 1080 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika HD 1280 x 720 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika

1280 x 720 59.94p / 50p / 24p / 23.98p, çekim süresi : azami yaklaşık 30 dakika High Speed Movie 1280x720 1.6x / 2x / 3.3x / 4x, çekim süresi : azami yaklaşık 7 dakika

Fujifilm XF10 fiyatı

Fujifilm’den yapılan açıklamaya göre, yeni Fujifilm XF10 Ağustos ayında satışa çıkacak. Makine ayrıca 2.499,00 TL fiyatıyla ülkemizde ön siparişe açıldı. Fotoğraf makinesi alacak olanlar, inceleme listesine yeni Fujifilm XF10 modelini ekleyebilir.

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