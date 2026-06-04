Galaxy Z Fold 8 Ultra resmi kayıtlarda görüntülendi

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra, Bluetooth SIG sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Kayıt, cihazın adının ilk kez resmi bir platformda yer alması açısından dikkat çekti.

Galaxy Z Fold 8 Ultra adı sertifika kaydında yer aldı

Samsung’un yeni nesil kitap tarzı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra, Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktı. Sertifikasyon kaydıyla birlikte cihazın adı ilk kez resmi bir platformda doğrulanmış oldu.

Şirketin bu yıl iki farklı kitap tarzı katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Son bilgilere göre uzun süredir gündemde olan üst seviye modelin Galaxy Z Fold 8 Ultra adıyla piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Model adlandırmasında değişiklik gündemde

Daha önceki sızıntılarda Samsung’un katlanabilir telefon ailesinde isimlendirme değişikliğine gideceği öne sürülmüştü. Bu iddiaya göre Galaxy Z Fold 8 olarak anılan model Galaxy Z Fold 8 Ultra adını alırken, Fold 8 Wide olarak geçen sürüm standart Galaxy Z Fold 8 olarak konumlandırıldı.

Bluetooth SIG kayıtlarında görülen bilgiler, Galaxy Z Fold 8 Ultra adının doğrulandığını gösterdi. Sertifikasyon belgelerinde cihaz için şu model numaraları listelendi:

SC-56G

SCG39

SM-F976C

SM-F976Q

SM-F976Z

Daha ince gövde ve 5.000 mAh batarya beklentisi

Sızıntılara göre Galaxy Z Fold 8 Ultra, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Cihazın 45W hızlı şarj desteği sunacağı da belirtiliyor.

Yeni modelin 215 gram ağırlığında olacağı ve açılmış halde 4,1 mm kalınlığa sahip olacağı ifade ediliyor. Bu değer, Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla yaklaşık 0,1 mm daha ince bir gövde anlamına geliyor.

Standart Galaxy Z Fold 8 için öne çıkan bilgiler

Standart Galaxy Z Fold 8 modelinde ise 4.800 mAh batarya bulunacağı konuşuluyor. Şarj hızının Ultra modelle aynı seviyede tutulacağı belirtilirken, cihazın 201 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor.

Standart modelde yerel 24 MP çekim desteği sunan yeni bir 50 MP kamera sensörünün kullanılacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinde ekran kat izinin Oppo Find N6 seviyesinde minimum düzeye indirileceği öne sürülüyor.

Tanıtım için 22 Temmuz tarihi bekleniyor