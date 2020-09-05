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Teknoloji Google Pixel 4a 5G ve Pixel 5in duyurulacağı tarih sızdı
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Google Pixel 4a 5G ve Pixel 5'in duyurulacağı tarih sızdı

Google'ın telefonlarına ilgi duyan insanların uzun süredir beklediği Pixel'in 4a serisi ve 5 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu. Vodafone Almanya'nın sitesinden sızan tarihe göre bu ürünler 25 Eylül 2020 günü tanıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni telefonların tarihi sızdı.
Yeni telefonların tarihi sızdı.

Birçok telefon kullanıcısının ilgiyle beklediği Pixel'in yeni modellerinin yayınlanacağı gün sızdı. Google tarafından 4a 5G ve Pixel 5'in 25 Eylül günü tanıtılması bekleniyor.

  • Telefonların tanıtlacağı gün sızmasına rağmen teknik özelliklerine dair hiçbir bilgi verilmedi.

Başka kaynaklardan gelen iddialara göre ise; her iki akıllı telefon da damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak.

Telefonların düz ekrana sahip olması bekleniyor.

Google Pixel 4'ün tasarımı sızdırıldı
TEKNOLOJİ
Google Pixel 4'ün tasarımı sızdırıldı

Ekranın düz olması bekleniyor

  • Google Pixel 4a 5G söylenenlere göre akıllı telefon, 6,1 inç civarında büyüklükteki düz bir ekrana ev sahipliği yapacak. Cihaz, 153,9 mm x 74,0 mm x 8,6 mm ebatlarıyla standart bir akıllı telefon ile benzer özelliklere sahip. Google'ın en çok satan telefon serisi Google Pixel 5 ise, 90 Hz tazeleme hızına sahip OLED panelle gelecek.

Her ne kadar Google sızmayı doğrulamasa da kaynaklarVodafone'un sitesinin bu konuda güvenilir olduğunu belirtiyor. Google'ın da konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Google Pixel 4a duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİ
Google Pixel 4a duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı


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