Google Pixel 4a 5G ve Pixel 5'in duyurulacağı tarih sızdı

Birçok telefon kullanıcısının ilgiyle beklediği Pixel'in yeni modellerinin yayınlanacağı gün sızdı. Google tarafından 4a 5G ve Pixel 5'in 25 Eylül günü tanıtılması bekleniyor.

Telefonların tanıtlacağı gün sızmasına rağmen teknik özelliklerine dair hiçbir bilgi verilmedi.

Başka kaynaklardan gelen iddialara göre ise; her iki akıllı telefon da damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak.

Telefonların düz ekrana sahip olması bekleniyor.

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Ekranın düz olması bekleniyor

Google Pixel 4a 5G söylenenlere göre akıllı telefon, 6,1 inç civarında büyüklükteki düz bir ekrana ev sahipliği yapacak. Cihaz, 153,9 mm x 74,0 mm x 8,6 mm ebatlarıyla standart bir akıllı telefon ile benzer özelliklere sahip. Google'ın en çok satan telefon serisi Google Pixel 5 ise, 90 Hz tazeleme hızına sahip OLED panelle gelecek.

Her ne kadar Google sızmayı doğrulamasa da kaynaklarVodafone'un sitesinin bu konuda güvenilir olduğunu belirtiyor. Google'ın da konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

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