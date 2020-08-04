Google Pixel 4a duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Google 3 Ağustos 2020 günü yeni akıllı telefonu Pixel 4anın tanıtımını yaptı. Telefonun bir önceki sürümü Pixel 3a birçok ülkede en çok tavsiye edilen akıllı telefonlardan biri olmuştu.

Pixel 4a'nın kamerası nasıl?

Pixel 4a, bir önceki modelinde olduğu gibi 12 mp kameraya sahip. Arkada ise tek lens bulunuyor. Geniş açı, zoom ya da derinlik sensörü bulunmuyor.

Bu kağıt üzerinde çok iyi durmasa da telefon tek kamera ile oldukça iyi performans gösteriyor. Google'ın geliştirdiği yazılım optimizasyonu sayesinde kameranın performansı özelliklerinin çok üstünde.

Google Pixel 4a ile çekilmiş bazı fotoğraflar:

Pixel 4a'nın arka kamerası

Pixel 4a ile çekildi.

Google Pixel 4a'nın batarya performansı nasıl?

Pixel 4a’nın 3,140mAh pili orta düzeyde kullanıma sahip. Telefonun kullanım süresi aralıksız kullanıldığında 7 saat kadar sürüyor. Bu boyutta bir pil için oldukça iyi bir sayı.

Pixel 4a'yı iki rakibi - OnePlus Nord, LG Velvet ve diğer iki Google cihazına karşı yapılan pil testi ise aşağıda.

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Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Pixel 4a Nord'un daha büyük bataryasına karşın daha iyi bir çalışma sağlarken 4.300mAh LG Velvet öne çıkıyor. 4a'nın performansı hem Pixel 3a'yı hem de Pixel 4'ü geçiyor.

Batarya testi

Google Pixel 4a yeterince hızlı mı?

Pixel 4a, telefonun fiyatı üzerinden değerlendirince oldukça hızlı. Snapdragon 730G işlemciye sahip telefonla Fortnite'taki en yüksek kare hızlarını elde edemezsiniz ama günlük kullanımda neredeyse kesintisiz, gecikmesiz bir deneyim elde edeceksiniz, bu tür bir telefon satın alan çoğu insanın istediği ve beklediği şey de budur.

Pixel 4a

Google Pixel 4a'nın Pixel 3a'dan farkı ne?

Pixel 3a ile karşılaştırıldığında, Pixel 4a birçok yeniliğe sahip.

Önemli güncellemeler performans ve bellekle ilgili. Pixel 3a'daki Snapdragon 670 işlemci, daha iyi toplam hız, geliştirilmiş grafik performansı sunan 730G ile değiştirildi.

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RAM ve depolama, Pixel 3a'da 4GB ve 64GB olarak kullanılıyordu Pixel 4a'da ise bu 6GB ve 128GB'a kadar çıkarıldı.

Pixel 4a

Ekran biraz daha büyük (5.81 inç vs 5.6 inç) ve biraz daha uzun (19.5: 9 oranı, vs 18.5: 9), çözünürlük ise aynı . Pixel 4a kesinlikle daha modern görünüyor ve Pixel 3a'nın tıknaz üst ve alt çerçevelerindeki tasarım değiştirilmiş.

Kameralar çok benzer. Pilde ise 3,080mAh'den 3,140mAh'a hafif bir yükseltme var. Bununla birlikte, yeni işlemci sayesinde pil ömrü Pixel 4a'da daha iyi.

Google Pixel 4a'nın fiyatı ne kadar?

Henüz Türkiye'de satışa çıkmayan ürünün ABD'deki satış fiyatı 349 dolar. Muadilleri ile kıyaslayacak olursak ürünün rakiplerine göre daha ucuz olduğu düşünülüyor.