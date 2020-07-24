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Teknoloji Honor kablosuz kulaklık 5 farklı avantajla geldi
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Honor kablosuz kulaklık 5 farklı avantajla geldi

Birçok insanın kulaklıklar ile ilgili en temel problemlerinden biri de kablonun birbirine karışması olurdu. Buna çözümü bluetooth ile gideren firmalar arasında Honor dikkat çekenlerden biri. Honor'un kablosuz kulaklığı aktif gürültü engelleme gibi birçok yenilik ile geldi. Kulaklık bağlı bulunduğu cihazlarla 150 metreye kadar çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Honor kablosuz kulaklık
Honor kablosuz kulaklık

Muadili kablosuz kulaklık markaları arasında fiyatınının uygunluğu ile dikkat çeken Honor'un kablosuz kulaklığının 5 farklı avantajı var. Bu avantajlar arasında aktif gürültüyü engelleme, hareket özgürlüğü gibi birçok özellik var.

Honor, yeni teknoloji ve trendlere ayak uydurmayı sevenler ve kablosuz bir kulaklık almayı düşünenler için, bu ürünlerin en önemli 5 avantajını sıraladı.

  • Honor’dan yapılan açıklamaya göre, müziğin taşınabilir hale gelmesinden beri kulaklıklar da gelişen teknolojiyle birlikte zaman içinde çok değişime uğradı. Artık tüketiciler hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda daha çok kablosuz kulaklıklarla kullanmayı tercih ediyor.

Sıklıkla kulaklık kullananların en büyük sorunu kabloların dolaşması ve zamanla bu nedenle bozulmaları. Bu gibi durumlarda hassas kabloların tamiri zor olduğu için kulaklık kullanılmaz hale gelir. Kablosuz kulaklıklar ise bu sorunu ortadan kaldırarak, daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Honor’un aktif gürültü engelleme özelliği olan ilk kablosuz kulaklığı Honor Magic Earbuds, hem şarj hem de koruma amaçlı şarj kutusuyla geliyor. Hafif ve şık görünümlü şarj kutusu, Honor Magic Earbuds’ın üç kez tamamen şarj olmasını sağlıyor. Günlük kullanımda maksimum rahatlık sunacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında ve cebinize sığıyor.

Honor kulaklık

Hareket özgürlüğü

  • Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonunuzla telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken, cihazınızı yanınızda tutmanıza gerek kalmaz. Aynı anda ev işleriyle uğraşabilir ya da spor yapabilirsiniz. Honor Magic Earbuds gibi kablosuz kulaklıklar, bağlı olduğu cihaza 150 metreye kadar mesafede çalışmaya devam eder.

Kulaklığın üzerinde yer alan dokunmatik kontroller sayesinde telefonunuza dokunmadan müziği kulaklık üzerinden tek dokunuşla kontrol edebilir, gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Yani telefonunuzu çalışma masasına bırakıp, kütüphanenizi düzenlerken bile müziğinizi kesintisiz dinlemeye devam edebilir, görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Kablosuz kulaklıklarla yeni tanışanlar için bu hareket özgürlüğü özellikle spor salonunda çalışırken faydalı olacak.

Kulaklıkın çekim alanı 150 metre

Bluetooth teknolojisinin sağladığı bir başka avantaj da bu bağlantıya sahip olan her türlü cihaza istediğiniz gibi bağlanabilmektir. Yani Honor Magic Earbuds gibi bir kulaklığı akıllı telefonunuzla kullanabilir, ardından video toplantı yapmak için bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Başkalarına rahatsızlık vermemek için Bluetooth destekli bir TV’ye bağlayıp kulaklığı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hem de kulaklığınızın kablosu olmadığı için belirli türde bir giriş aramanıza gerek kalmaz. Son dönemde neredeyse tüm akıllı ürünlerde Bluetooth teknolojisi yer aldığı için kulaklığınızı pek çok farklı cihazla eşleştirebilirsiniz.

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Üzerinde üç mikrofon var

Tarzına önem verenler için kulaklardan sarkan bir kablo pek istenen bir görüntü değil. Ayrıca kulaklık kablosunu giysilerin arasından geçirip gizlemeye çalışanlar, sıklıkla kulaklığın düşmesi sorunundan muzdarip oluyor. Kablosuz kulaklıklar ise hem bu sıkıntıları ortadan kaldırıyor hem de modern ve şık bir aksesuar olarak tarzınızı tamamlıyor. Kulağa tam olarak yerleşen özel tasarımı ve farklı boyutlarda gelen silikon kulaklık uçlarıyla Honor Magic Earbuds, beyaz ve mavi olmak üzere farklı zevkler için iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Üzerindeki 3 mikrofonla aktif gürültü engelleme özelliği var.
  • Genelde kablosuz kulaklıkların, kablolu olanlara göre daha düşük kalitede ses verdiği düşünülür. Ancak durum böyle değil. Gelişen teknolojiyle birlikte bu kulaklıklar da kablolu akranlarıyla aynı kalitede ses sunabiliyor. 10 mm’lik sürücülere sahip Honor Magic Earbuds, dinleme keyfini üst seviyede sunarak kaliteden ödün vermeyen bir performans sergiliyor.

Üzerinde yer alan üç mikrofonlu aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde Magic Earbuds’la dış seslerden etkilenmeden ses kalitesini deneyimlemek mümkün oluyor. Ayrıca yine bu mikrofonlardan ikisi sayesinde telefon görüşmelerinizde sesiniz, dış etkenlerden arınmış şekilde iletildiği için, net bir şekilde karşınızdaki kişiye iletiliyor.

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