Huawei ikinci ismi serbest bırakıldı

Kanada’da ve özellikle Vancouver’da yaşayan Çinlilerin Meng’in serbest bırakılması için gösteriler yaptı.

Huawei‘nin finans şefliğini yürüten ve aynı zamanda şirketin kurucusu ve CEO’sunun en büyük kızı olan Meng Wanzhou, aralık ayının başında Kanada’nın Vancouver şehrinde tutuklanmıştı. Bankalara karşı sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Wanzhou’nun kefaletle serbest bırakılmasına karar verilirken, Huawei CFO’sunun Vancouver’ın bulunduğu Kanada’nın British Columbia eyaletinin dışına çıkması yasaklandı.

Teknoblog’da yer alan haberde, Kanada’da ve özellikle Vancouver’da yaşayan Çinlilerin Meng’in serbest bırakılması için yaptıkları gösterilere dikkat çekildi. Vancouver’da yaşayan bazı Çinlilerin Meng’e evlerini açmayı da teklif ettikleri belirtildi.

Kefaletle salıverilme anlaşmasına göre; Meng, British Columbia eyaletini terk edemeyecek ve kendisine yetkililerin telefonla sürekli ulaşabileceği bir süpervizör seçecek. Vancouver’da sahibi olduğu 5.6 milyon dolarlık lüks evde ikamet edecek olan Meng, 23:00-06:00 saatleri arasında evden dışarı çıkamayacak. Pasaportlarını yetkililere teslim edecek olan Huawei CFO’su, bir güvenlik şirketi tarafından takip edilen bir elektronik kelepçe takacak.

Meng, Kanada tarafından Amerikan mahkemesinin çıkarttığı yakalama emri çerçevesinde tutuklanmıştı. İlgili kararı çıkaran Amerikan mahkemesinin iade için gerekli belgeleri Kanadalı yetkililere 60 gün içinde sunması gerekiyor. Söz konusu süre, Meng’in tutuklandığı 1 Aralık itibarıyla başlamış durumda. Eğer ABD bu süre içinde gerekli belgeleri iletmezse Meng, tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşacak.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak Reuters‘a yaptığı açıklamada ulusal çıkarlar doğrultusunda sürece doğrudan müdahil olabileceğini belirtti. ABD Başkanı bunu nasıl yapacağı konusunda ise bilgi vermedi. Konuyla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping‘in kendisini aramadığını söyleyen Trump, “Beni aradılar. Sürekli benim halkıma sesleniyorlar, ancak beni aramış değiller” ifadesini kullandı.

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Kanada mahkemesi, cuma günü gerçekleştirilen duruşmanın ardından Huawei CFO’sunun kefaletle serbest bırakılma talebini değerlendirmeye almıştı. Meng’in Kanada’yı terk etmeyeceğine karar veren mahkeme heyeti, kefaletle serbest bırakılma talebini onayladı.

Huawei CFO’sunun tutuklanması, şirketin ana vatanı Çin’de de büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Çin’de hükümet kontrolündeki medya organlarında konuyla ilgili olarak öfkeli makaleler yayınlanırken, bu makalelerden birinde Meng’in yaşadıklarının, tıpkı Cemal Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi, Trump yönetiminin akla ve uluslararası hukuka aykırı tutumuna örnek teşkil ettiği öne sürülmüştü.

EKONOMİ Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı