Teknoloji Huawei katlanabilir cihazlar için yeni patent aldı
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Huawei katlanabilir cihazlar için yeni patent aldı

Huawei ilk katlanabilir cihazı Mate X'i satışa sunmadan yeni modeller için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı sorunlar hala gündemde olduğu için aynı hatalara karşı önlemler geliştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei Mate X
Huawei Mate X

Huawei geçtiğimiz günlerde katlanabilir cihazı Mate X'in satışa çıkacağı tarihi ertelediğini açıklamıştı. Samsung Galaxy Fold satışa çıkar çıkmaz ekran hataları nedeniyle test kullanıcılarından aceleyle toplanmıştı. Bu hatalara karşı önlemler alan Huawei, Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak katlanabilir cihazlar için yeni patent başvurularında bulundu.

Yeni açılan patent başvurusunda telefonun, katlandığında kenarları saran bir katman ile çift katlı bir korumaya sahip olacağı görülüyor. LetsGoDigital’in paylaşılmasına izin verdiği patent görüntüleri Huawei’nin gelecekteki katlanabilir telefonlarının nasıl çalışacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tıpkı Mate X gibi, ihtimalen yaklaşmakta olan bu cihaz, şirketin Samsung’a karşı daha uygulanabilir bir çözüm bulduğuna kanıt olarak görülüyor. İlerleyen dönemlerde katlanabilir telefon pazarında oldukça ciddi bir hareketlilik bekleniyor.

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