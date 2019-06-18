Huawei katlanabilir cihazlar için yeni patent aldı

Huawei geçtiğimiz günlerde katlanabilir cihazı Mate X'in satışa çıkacağı tarihi ertelediğini açıklamıştı. Samsung Galaxy Fold satışa çıkar çıkmaz ekran hataları nedeniyle test kullanıcılarından aceleyle toplanmıştı. Bu hatalara karşı önlemler alan Huawei, Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak katlanabilir cihazlar için yeni patent başvurularında bulundu.

Yeni açılan patent başvurusunda telefonun, katlandığında kenarları saran bir katman ile çift katlı bir korumaya sahip olacağı görülüyor. LetsGoDigital’in paylaşılmasına izin verdiği patent görüntüleri Huawei’nin gelecekteki katlanabilir telefonlarının nasıl çalışacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tıpkı Mate X gibi, ihtimalen yaklaşmakta olan bu cihaz, şirketin Samsung’a karşı daha uygulanabilir bir çözüm bulduğuna kanıt olarak görülüyor. İlerleyen dönemlerde katlanabilir telefon pazarında oldukça ciddi bir hareketlilik bekleniyor.