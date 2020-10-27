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Teknoloji HuaweiMate 40 Pro, mobil fotoğrafçılıkta açık ara önde
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Huawei Mate 40 Pro, mobil fotoğrafçılıkta açık ara önde

Mobil cihazların görüntüleme sistemlerini analiz eden DxOMark sitesi yayınladığı yeni listede Huawei Mate 40 Pro'ya 136 puan vererek ilk sıraya koydu. Yapılan değerlendirmede Mate 40 Pro'nun bir çok özelliği ile diğer ürünler arasında açık ara önde olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei Mate 40 kamera
Huawei Mate 40 kamera

Huawei daha önce geliştirdiği Mate serisi cihazlarında olduğu gibi yeni amiral gemisinde de farkını ortaya koymuş. Mobil cihazların görüntüleme sistemlerinin analizlerini yapan DxOMark şirketi, yayınladığı yeni listede Huawei Mate 40 Pro'nun piyasadaki en iyi mobil kamera ile donatıldığını göstererek, cihazı ilk sıraya yerleştirdi.

  • Huawei Mate 40 Pro’nun fotoğrafçılığa yeni bir boyut getiren yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamanıza, düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro, DxOMark tarafından test edildi ve 1/1,28 inç sensör, f / 1.9 diyaframlı lens, daha büyük pikselli 20 MP sensör ve 5x tele gibi muhteşem özellikleri sayesinde, şu anda piyasada bulunan en iyi mobil fotoğraf ve videografi cihazı olarak derecelendirildi.

Prestijli site, en son Huawei modelinin hem teknik hem de fotoğraf yeteneklerini çok yüksek bir şekilde değerlendirerek toplam 136 puan verdi. 140 puan alan Fotoğraf parametrelerinin sırasıyla 109, 104 ve 101 puanla Pozlama, Renk ve Doku olduğu ortaya çıktı.

Huawei Mate kamera

Video çekiminde de sınırları zorluyor

Yeni Huawei amiral gemisi, video yetenekleriyle de etkileyerek mobil videografide yeni bir standart oluşturuyor. Video kategorisindeki alt derecelendirmeler olan Otomatik Netleme (105 nokta), Gürültü (105), Sabitleme (102), Pozlama (102) ve Yakınlaştırma (Tele ve Geniş) (88) ile Huawei Mate 40 Pro’nun toplam video puanı 116 puana ulaşıyor. Huawei MATE 40 Pro’nun sunduğu profesyonel fotoğrafçılık özellikleri; en iyi portre çekimlerine, en iyi manzara ve ultra yakın çekimlere olanak tanıdığı gibi doğrudan güneş ışığında veya ışıktan yoksun gecelerde en iyi fotoğrafları yakalamanıza yardımcı oluyor.

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