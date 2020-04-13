Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce yeni akıllı saat modeli Watch GT 2e'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz yıl Watch GT 2 modeli ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, bu yıl ki modelinde pek çok özelliği aynı tutup, ufak rötuşlar yaptı. Şimdiyse Huawei, yeni akıllı saati Watch GT 2e modelini etkileyici bir kampanya ile Türk tüketicilere sundu.

Huawei Watch GT 2e, tüketicilerin bir akıllı saatten bekledikleri her şeyi sunuyor. 2 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Watch GT 2e, 100 farklı egzersiz desteğine sahip. Tüketicilerin sağlıkları ile ilgili de neredeyse tüm detayları gösterme imkanına sahip olan saat; kalp atış hızı, uyku takibi, kan oksijen doygunluğu gibi kritik önem arz eden değerleri düzenli olarak ölçüyor.

Huawei akıllı saatini satışa çıkardı.

Huawei Watch GT 2e, 1.39 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu akıllı saatte 16 MB RAM ile 4 GB depolama alanı bulunuyor. RAM kapasitesi düşük gibi görünüyor olsa da Huawei'nin yeni akıllı saatinde bulunan işletim sistemi ve işlemci, bu RAM'i verimli bir şekilde değerlendirebiliyor. Webtekno'nun haberine göre; ayrıca tıpkı Watch GT 2'de olduğu gibi Watch GT 2e'de de dahili mikrofon ve hoparlör bulunuyor.