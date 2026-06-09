iOS 27 alacak telefonlar belli oldu: İşte desteklenen iPhone modelleri

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tanıttığı iOS 27 güncellemesi, iPhone kullanıcılarının gündemine desteklenen modeller listesini taşıdı. Yeni sürüm; Siri, Kamera, Fotoğraflar ve Safari gibi sistem uygulamalarında yapay zeka odaklı yenilikler sunacak.

iOS 27 alacak telefonlar açıklandı

Apple tarafından geliştirilen iOS 27, WWDC 2026 kapsamında tanıtıldı. iOS 27 alacak telefonlar listesine göre güncelleme, iPhone 11 serisi ve daha yeni modellere sunulacak.

Güncelleme, tüm iPhone modellerinde aynı özellikleri desteklemeyecek. Apple Intelligence kapsamındaki bazı yeni yapay zeka özellikleri ile yenilenen Siri deneyiminin, daha yeni donanımlara sahip cihazlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

iOS 27 ile hangi yenilikler gelecek?

iOS 27’nin öne çıkan başlıklarından biri Siri tarafındaki yenilenme olacak. Apple’ın hedefi, Siri’yi yalnızca komutlara yanıt veren bir asistandan çıkararak uygulamalarla daha derin bağlantı kurabilen ve kullanıcının bağlamını daha iyi anlayabilen bir yapıya dönüştürmek.

Güncellemede öne çıkan alanlar şöyle:

Siri’nin daha doğal yanıtlar verebilmesi

Kamera uygulamasında yeni yapay zeka destekli işlevler

Fotoğraflar uygulamasında düzenleme odaklı yenilikler

Safari’de kullanıcı deneyimini geliştiren yeni araçlar

Apple Intelligence özelliklerinin daha fazla sistem uygulamasına yayılması

Yeni Siri’nin Google’ın Gemini modellerinden yararlanabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi durumunda Apple’ın kendi ekosistemi ve gizlilik yaklaşımını koruyarak arka planda daha güçlü bir yapay zeka altyapısından destek alabileceği ifade ediliyor.

Yeni Siri herkese aynı anda açılmayabilir

Yeni Siri özelliklerinin ilk aşamada tüm kullanıcılara aynı anda sunulmayabileceği belirtiliyor. Apple’ın, 2024’te Apple Intelligence özelliklerinde olduğu gibi kademeli erişim yöntemini tercih edebileceği değerlendiriliyor.

Bu yöntemde kullanıcılar, özelliklere erişmek için bekleme listesine katılabiliyor. Böylece yoğun talep, sunucu yükü ve olası performans sorunları kontrollü biçimde yönetilebiliyor.

iOS 27 alacak iPhone modelleri

iOS 27 güncellemesini alacak modeller şöyle:

iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil) ve iPhone SE (3. nesil)

iPhone 11 iOS 27 güncellemesi alacak mı?

iPhone 11, iOS 27 güncellemesi alacak modeller arasında yer alıyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin yanı sıra iPhone SE 2. nesil de desteklenen cihazlar listesinde bulunuyor.

Ancak desteklenen her model, iOS 27’nin tüm yeni özelliklerinden aynı düzeyde yararlanamayacak. Apple Intelligence ve yeni Siri deneyimi gibi gelişmiş özelliklerin, donanım gereksinimleri nedeniyle daha yeni iPhone modellerinde aktif olması bekleniyor.

iOS 27 ne zaman gelecek?

iOS 27’nin kullanıcılarla buluşması için takvim sonbahar dönemini işaret ediyor. Yeni Siri özelliklerinin ise yıl içinde İngilizce olarak beta süreciyle kullanıma açılması bekleniyor.