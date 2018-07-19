Teknoloji LG G7nin başına gelmeyen kalmadı
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LG G7 böyle işkence görmedi!

LG G7’nin başına gelmeyen kalmadı

LG G7 sağlamlığıyla bilinen bir telefon. Bu yüzden JerryRigEverything isimli ünlü Youtuberın zorlu dayanıklılık testine dahil oldu. Ünlü Youtuber LG G7'ye test boyunca kesici ve delici aletler kullanarak adeta işkence etti. Peki, LG G7 bu testi başarıyla geçebildi mi? LG’nin yeni amiral gemisi modeli LG G7’nin zorlu test videosu ve özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LG G7
LG G7

Daha önce sizlere “dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu” ve “Sony Xperia XZ2 dayanıklılık testinde” haberini paylaşmıştık. Aynı dayanıklılık testi bu kez LG G7 ThinQ modeline uygulandı. LG'nin amiral gemisi modeli olan LG G7, dayanıklılığıyla bilinen bir telefon. LG’ye göre yeni G7 ThinQ askeri standartlarda uygun dizaynı su ve toza dayanıklı.

İşte bunu merak eden ünlü Youtuber LG G7’ye bir takım zorlu testler uyguladı. Test boyunca bıçak, tornavida ve çakmak kullanıldı. Bununla yetinmeyen adam videonun sonuna doğru iki eliyle kavradığı LG G7’yi ortadan ikiye ayırmaya çalıştı. Sonuç mu? Detaylar videoda.

LG G7 dayanıklılık testinde
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LG G7 dayanıklılık testinde
Ünlü Youtuber JerryRigEverything, LG G7 modeline bıçak ve çakmak kullanarak dayanıklılık testi uyguladı. En sonundaysa iki eliyle telefonu kavrayarak ortadan ikiye ayırmaya çalıştı.
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Askeri standartlarda dayanıklılık

Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7 ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG G7 gelişmiş ekran

LG G7 ThinQ’nin FullVision® özellikli, 3120 x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Quad HD+ LG, ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7ThinQ’in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranında LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeve bulunuyor.

DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü gösterebilen LG G7 ekranı aynı zamanda ‘otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve uzman’ olmak üzere altı renk ayarına sahip. LG G7’in otomatik mod özelliği sayesinde açılan içerik; video, fotoğraf, oyun veya web sitesi olarak tanımlanıp, belirlenen içeriğe göre en iyi görüntüleme performansı sunuyor.

LG G7 kamera performansı

LG G7’nin arka tarafında yer alan 16 MP’lik çift kamera yapay zeka desteğiyle sahip. 19 farklı çekim modu bulunan kamera, her ortama ayak uydurabiliyor. Düşük ışık şartları içinse süper parlak kamera özelliği devreye giriyor. Bu sayede en karanlık ortamlarda bile parlak görüntüler çekilebilmesi amaçlanıyor.

LG G7 ve iPhone X örnek kamera karşılaştırması

LG G7 teknik özellikleri

Ekran boyutu: 6.1 inç

Ekran çözünürlüğü: 1441 x 3120

Ekran teknolojisi: QHD+ FullVision Süper Parlak Ekran

Ekran tipi: IPS LCD

Arka kamera: 16 MP+ 16 MP (geniş açı)

Ön kamera: 8 MP

Hafıza: 64 GB (microSD ile 2 TB’e kadar)

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

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