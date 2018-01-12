LinkedIn ve Adcolony bir ilke imza attı

LinkedIn’in yeni reklam ürünü Lead Gen Forms’un lansman partneri Mercedes-Benz oldu. Bu iki devin katıldığı lansmanda etkileyici sonuçlar elde edildi. LinkedIn Türkiye yetkili reklam satış partneri AdColony’nin LinkedIn Lead Gen aracılığı ile topladığı formlar sonrası bir Mercedes-Benz GLA satışı gerçekleşti.

Kaliteli form toplamayı bir adım öteye götüren Mercedes-Benz, yeni Mercedes Benz GLA aracının tanıtım kampanyası için LinkedIn Türkiye yetkili reklam satış partneri AdColony ile başarılı bir LinkedIn Lead Gen kampanyası gerçekleştirdi.

Yapılan kampanya ile 146 kaliteli form toplanırken, ulaşılan potansiyel müşterilerden biri otomobil sahibi oldu. Gerçekleşen otomobil satışı ile Mercedes-Benz, yaptığı LinkedIn medya harcaması karşılığında (ROI) %375,5 yatırım getirisi sağladı.

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Böylece, doğru şekilde yaklaşıldığında form toplama kampanyalarının nasıl başarılar elde edebileceğinin de örneğini hayata geçirmiş oldu.