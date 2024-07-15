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Teknoloji

Microsoft Gazze'yi arayan Filistinlilerin hesaplarını 'engelliyor'

Yurtdışında yaşayan Filistinliler, Microsoft'un e-posta ve Skype hesaplarını uyarı yapmadan kapattığını söyledi.

09:20 - 15/07/2024 Pazartesi
Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yabancı ülkelerde yaşayan ve İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan yakınlarına ulaşmak isteyen Filistinliler, Microsoft hesaplarını kullanamadıklarını belirtti.


Suudi Arabistan'da yaşayan Eiad Hametto, Birleşik Krallık'ın kamu yayıncısı BBC'ye şunları söyledi:


Çevrimiçi hayatımı öldürdüler. Yaklaşık 20 yıldır kullandığı e-posta hesabımı askıya aldılar. Tüm işlerim bu hesaba bağlıydı.


Hametto, Skype bağlantısı kuramadığı için Gazze'deki ailesine ulaşamadığını da söyledi.


"Biz sadece ailelerimize ulaşmak istiyoruz"

İsrail'in bombardımanları ve kara harekatı nedeniyle Gazze Şeridi'nde internet sık sık kesiliyor. Standart uluslararası aramalar da çok pahalı.


Ücretli Skype abonelikler üzerinden Gazze'deki kişileri internet kesikken bile ucuza aramak mümkün. Bu yüzden uygulama, birçok Filistinli için bir cankurtaran simidi haline geldi.


BBC'nin konuştuğu yurtdışında yaşayan bazı Filistinliler, Hamas'la bağlantıları olduğundan şüphelenildiği için hesaplarının kapatıldığını savundu.


Hametto, Hamas'la alakası olmadığını belirterek "Biz sadece ailelerimize ulaşmak istiyoruz. Siyasi bir geçmişimiz yok" dedi.


"Şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerine yanıt olarak gerçekleştirilebilir"

Teknoloji milyarderi Bill Gates'in firması, hesapların Hamas'la bağlantı şüphesi nedeniyle kapatılıp kapatılmadığına dair soruya doğrudan yanıt vermedi.


Bir Microsoft temsilcisi, "Skype hesaplarının engellenmesi, şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerine yanıt olarak gerçekleştirilebilir" dedi.


ABD'de yaşayan Filistin yurttaşı Salah Elsadi, nisandan beri Skype'a erişiminin engellendiğini ve Hotmail uzantılı e-postasıyla bağlantılı tüm hesaplarının kapatıldığını söyledi.


Elsadi, Microsoft'a birçok kez şikayette bulunduğunu fakat yanıt alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:


15 yıldır bu Hotmail hesabını kullanıyorum. Şartlarını ihlal ettiğimi söyleyerek hesabımı sebepsiz yere engellediler. Hangi şartlar bunlar, söyleyin bana? 50 kadar form doldurdum ve onları defalarca aradım.


Bir diğer Filistinli Halid Obaied de artık Microsoft'a güvenmediğini söyledi:


Telefon görüşmeleri yapmak için bir paket satın aldım. 10 gün sonra sebepsiz yere hesabımı engellediler. Bu, sadece Gazze'yi arayan bir Filistinli olduğum için bunların başıma geldiğini gösteriyor.

#Microsoft
#Gazze
#Filistin
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