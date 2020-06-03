Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Odalarda dezenfekte süresi bir günü buluyordu Yeni teknolojiyle bir saate düştü
ÜRÜN HABERLERİ

Odalarda dezenfekte süresi bir günü buluyordu: Yeni teknolojiyle bir saate düştü

Antalya'nın Belek beldesinde, otellerde odaların dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra içerdiği kimyasallar nedeniyle bir günü bulan bekleme süresi, yeni teknolojiyle 1 saat 15 dakikaya düştü.

Haber Merkezi DHA
Zamandan tasarruf yapılıyorl
Zamandan tasarruf yapılıyorl

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sağlıklı Turizm Sertifikası programı kapsamında, otellerde müşteriye verilen oda, içerisi tamamıyla dezenfekte edilip 24 saat havalandırılarak başka bir müşteriye kullandırılabilecek. Otellerde kapasitenin düşük düzeyde kullanımına yol açan bu işlemi, bazı firmaların ürettiği yeni teknolojiler, yarım gün, 5 saat gibi sürelere indirdi.


Antalya Belek'te bulunan beş yıldızlı Calista Luxury Hotel, bu süreyi 1 saat 15 dakikaya düşüren bir teknoloji kullanmaya başladı. Covid-19 ortaya çıktıktan sonra ne gibi önlemler alınacağı konusunda araştırmalar yaptıklarını anlatan Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, “Odaların dezenfeksiyonu için birçok firmaya ait dezenfektan makineleri bulunuyor. Bir firmada, hidrojenperoksit ve gümüş iyonları 150 derecede ısıtıp ortama salan bir makine bulduk. Kesinlikle herhangi bir partikül madde yok. Buhar, hava gibi odanın her yanına nüfuz ediyor. Bizim odalarımız yaklaşık 40-50 metrekare, ortalama 3- 3,5 dakikalık uygulamayla oda dezenfekte ediliyor. Ardından oda yaklaşık 10 dakika kapalı kaldıktan sonra havalandırılıyor. Masa altları, dolap içleri, banyo, perdeler, döşemeler, varsa içerideki kıyafetleri bile dezenfekte ediyor. Çok sağlıklı bir ürün, bu ürünü temin ettik. En iyi hizmeti vermeye çalıştığımız için de en iyi makineyi bulduk" dedi.

Dezenfekte süresi kısaldı

Test kitleri ile deneniyor

Kızıldağ, oda içinde dezenfektan işlemine ilişkin test uygulandığını da belirterek, şöyle konuştu:
“Makineyi çalıştırmadan önce oda içinde en zor kısımlara ucu beyaz renkli test kitleri yerleştiriliyor. Makine çalıştırılıyor ve 3,5 dakika sonra odayı 10 dakika süreyle kapalı tutuyoruz. 10 dakika sonra içeri girip masa altları, banyo, dolap içi gibi alanlara koyduğumuz test kitlerini kontrol ediyoruz.

  • Ucu beyaz renkli olan kitler, dezenfeksiyonun uygulandığı alanlarda siyaha dönüşüyor. Test kitleriyle dezenfeksiyonun odanın her yerine nüfuz ettiğini görüyoruz. 1 saat havalandırıyoruz ve ardından yeni misafirimizi odaya kabul edebiliyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha hijyenik bir ürün. Süreyi de ciddi ölçüde kısaltıyor. Genellikle dezenfektan yapıldıktan sonra bir gün, yarım gün, 5 saat bekletmek gerekiyor. Bunun sebebi de içeriğindeki kimyasal bileşenler."

O anı böyle kutladı: Elon Musk'un SpaceX'in tarihi başarısı sonrasındaki sevinci fotoğraflara yansıdı
TEKNOLOJİ
O anı böyle kutladı: Elon Musk'un SpaceX'in tarihi başarısı sonrasındaki sevinci fotoğraflara yansıdı
Abone Ol Google News
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
Daha yıkılmadı mı? diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

"Tanklar sokağa insin"

"Tanklar sokağa insin"

​Trump'tan Pentagon'a sert müdahale baskısı.
Sesini çıkarmaları saçmalık

Sesini çıkarmaları saçmalık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi.
Operasyon başlattılar

Operasyon başlattılar

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesinden vaka sayısı açıklaması.
İkinci elde<br>büyük manipülasyon

İkinci elde
büyük manipülasyon

Araç ​fiyatlarında yüzde 30 fazla var, ceza kesilmeli.
Büyükşehirden <br>kaçış hızlandı

Büyükşehirden
kaçış hızlandı

​Salgın sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor.
Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

​Düğün ve taziyeler koronavirüs vakalarını artırdı.
Otobüsten çekinen<br>VIP araç kiralıyor

Otobüsten çekinen
VIP araç kiralıyor

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görmeye başladı.
Saygı duruşu: <br>Muhammed Ali

Saygı duruşu:
Muhammed Ali

Şampiyonu, vefatının 4. yılında saygıyla anıyoruz...
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu
Gündem

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 'Bahçeli, Türkiye'de 3 kez ayıplı bir tuzak kurmuştur' açıklamasına, sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu" dedi.

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali
Dünya

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor. 22 yaşında Müslüman olan Muhammed Ali, bulduğu her fırsatta ırkçılık ve inanç ayrımcılığına karşı sesini yükseltti. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu. Ali, "Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana." sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden efsanevi boksör, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" sözüyle o döneme damga vurdu.
Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş
Dünya

Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın tankların sokaklara inmesini ve göstericilere karşı daha ağır askeri teçhizatın kullanılmasını istediği ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Beyaz Saray göstericilere müdahale konusunda Pentagon'a baskı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.