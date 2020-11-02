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Teknoloji Opponun bluetooth hoparlörünün özellikleri neler?
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Oppo'nun bluetooth hoparlörünün özellikleri neler?

Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye'de yerini giderek sağlamlaştırıyor. Kablosuz kulaklık ve akıllı saat ürünlerinden sonra şimdi de kablosuz hoparlörüyle tüketicilerin karşısına çıktı. Bluetooth hoparlörün özellikleri neler gelin birlikte inceleyelim.

Haber Merkezi AA
Oppo hoparlör
Oppo hoparlör

Oppo'nun belli bir gelir grubuna yönelik tasarladığı bluetooth hoparlörü satışa çıktı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinden itibaren dünyada ilan edilen pandemi, tüketicilerin bazı alışkanlıklarını da değiştirdi. Yapılan araştırmalar evlerde geçirilen dönemde müzik dinleme alışkanlıklarının hızlı bir yükselişe geçtiğini gösteriyor.

  • Müzik yüzde 80 oranında mobil cihazlar üzerinde dinlenirken, kablosuz hoparlör kullanımı da yüzde 500'ün üzerinde bir orana sahip. Pazara sunacağı ürünleri, tüketici beklentilerine göre şekillendiren Oppo da durumu göz önünde bulundurarak bluetooth hoparlör modelini Avrupa pazarında satışa sunmadan önce Türkiye'ye getirdi.

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Oppo bluetooth hoparlörün Türkiye fiyatı ne kadar?

Minimal tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo bluetooth hoparlör, şıklığını üzerindeki LED saat göstergesi ile tamamlıyor. Sadece 160 g ağırlıkla gelen hoparlör, 3 saatlik şarj süresiyle birlikte 8 saatlik de çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen hoparlörün kablosuz menzili 10 metreye kadar uzanabiliyor. Ürünün şarj girişi ise Type-C USB ile destekleniyor.

  • Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken Oppo Bluetooth Hoparlör Türkiye'de KDV dahil 349 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketiciye sunuluyor.

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