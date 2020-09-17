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Teknoloji PS5in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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PS5'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Oyun tutkunlarının çok uzun süredir beklediği Play Station 5 nihayet görücüye çıktı. PS 5'in ilk önce; Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de 12 Kasım'da satışa çıkması beklenirken ürün bir hafta sonra da tüm dünyada satışa çıkacak. Play Station 5'in özellikleri arasında ses teknolojisi dikkat çekerken Türkiye fiyatı da tahmini olarak belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ürün duyuruldu.
Ürün duyuruldu.

Sony düzenlediği PlayStation 5 Showcase etkinliğiliyle hem oyunlarının duyurusunu yaptı hem de PS5'in çıkacağı günü açıkladı. Ürünün bazı ülkelerde 12 Kasım'da, bazı ülkelerde ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

PS5'in özellikleri neler?

Oyunseverler için en dikkat çekici avantaj ürünün çok güçlü bir işlemciyle geliyor olması. Bu sayede grafik yoğunluğu yüksek oyunları da hiçbir sorun yaşamadan oynayabilecekler. PS5, AMD Zen 2 CPU işlemcilere sahip. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

Play Station 5

  • PlayStation 5'in bir diğer etkileyici yanı ise neredeyse profesyonel bir ses dizaynına sahip olması. Cihazda kullanılacak ses sistemi Tempest 3D bu da ürün hakkında yeterince ipucunu veriyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5'İ 4K ve 8K alternatif görüntü seçenekleriyle de kullanabiliyorsunuz.

PS5

PS5 etkinlikte hangi oyunları tanıttı?

  • Five Nights at Freddy'
  • Final Fantasy XIV
  • Hogwarts: A Dark Legacy
  • God of War: Ragnarok
  • Spider-Man: Miles Morales
  • Devil May Cry 5
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Deathloop
  • Fortnite

Fiyatı belli oldu.

Play Station 5 fiyatları ne kadar olacak?

Birçok üründe olduğu gibi PS5'in de ilk kez ABD satış fiyatı duyuruldu. Bu ülkede 399 dolardan satışa sunulacak olan ürünün farklı bir versiyonu ise 499 dolar olacak. Aradaki 100 dolarlık farkın sebebi ise CD-Rom özelliği.

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