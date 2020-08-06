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Teknoloji Samsung, Galaxy ailesinin yeni üyelerini tanıttı
ÜRÜN HABERLERİ

Samsung, Galaxy ailesinin yeni üyelerini tanıttı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, pandemi nedeniyle online olarak düzenlediği global lansman ile Galaxy ailesine ait beş yeni ürünü tanıttı. Etkinlikte ön plana çıkan ürünler Galaxy Note20 ve Note20 Ultra olurken, Galaxy Tab S7 ve S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2, Galaxy ekosisteminin yeni üyeleri oldular. Galaxy Note20'nin özelliklerine ve Samsung'un tanıtımını yaptığı ürünlerin tüm özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Samsung yeni ürünlerini tanıttı.
Samsung yeni ürünlerini tanıttı.

Samsung Electronics, yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, tüketicilerin hızla değişen bir dünyada ilerlemesine katkıda bulunan ve Galaxy sistemine entegre olan beş cihaz tanıtıldı. Bunlar;

  • Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.

Note serisi Galaxy Note20 ve Note20 Ultra

Galaxy Note20 serisi, bir bilgisayar gibi çalışan ve bir profesyonel gibi oyun oynamanızı sağlayan bir üretkenlik merkezi olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Note20

Serinin iki versiyonu bulunuyor: En yüksek güç ve üretkenlik isteyen Note hayranları için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra, çalışma ve oyun zamanlarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20. Her ikisi de verimlilik performansı üzerine üretilen cihazlar ile, kullanıcılara başka insanlarla bağlantıda kalmak için daha fazla zaman tanıyor.

Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı

Geliştirilmiş yeni nesil S Pen

Note serisinin sadık takipçilerinin ve birçok görevi bir arada yapanların gözdesi olan Galaxy Note20 serisinin geliştirilmiş S Pen'i, en iyi yazma deneyimini sunuyor; böylece ilham geldiğinde fikirlerinizi kolayca not alabilirsiniz.

  • Galaxy Note20 serisindeki S Pen, size daha fazla doğruluk ve yanıt hızı sağlayan daha gerçekçi bir hassasiyete sahip olarak tasarlanmış. S Pen’in, ana ekrana geri dönmek veya ekran görüntüsü almak gibi telefonunuza dokunmadan gerçekleştireceğiniz beş yeni Uzaktan Kontrol eylemi bulunuyor.

Daha esnek ve kullanışlı bir Samsung Notes uygulama deneyimi: İstediğimiz zaman, istediğimiz cihazda çalışmamızı sağlayacak araçlara ihtiyacımız var.

Yeni S pen ile geldi.

Sinematik tarzda film çekme olanağı avucunuzun içinde

Galaxy Note20 serisinin 8K kamerası, 21: 9 en boy oranı ve 24 fps kayıt ile artık ultra yüksek çözünürlüğe ve profesyonel kalitede video deneyimine erişmenizi sağlıyor. Sinematik tarzda videolar için profesyonel kalitede odaklama, ses, pozlama, yakınlaştırma hızı kontrolü ve FHD'de 120 fps video özelliklerine sahip güçlü Pro Video modunu kullanabilirsiniz.

Galaxy Note20 serisindeki ses kaynaklarını da kontrol edebilir, kaydedilenleri ayarlayabilir ve yerleşik mikrofonlar veya harici kaynaklar arasında seçim yapabilirsiniz. Böylece istediğiniz ses net bir şekilde duyulur. Örneğin Galaxy Buds Live ile eşleştirildiğinde, arka plandaki gürültüyü en aza indirerek çok net bir şekilde sesleri kaydedebilirsiniz.

Yeni ürünler birlikte tanıtıldı.

Geliştirilmiş Samsung DeX ile çoklu görevde ustalık

Samsung DeX ile ilk defa, daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olduğunda Galaxy Note20 serisini bir Smart TV'ye kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Akıllı bir televizyonda video izlerken aynı anda Galaxy Note20 serisinde arkadaşlarınızla mesajlaşabilmek için iki ekranı aynı anda yönetebilirsiniz.

Galaxy’nin güç ve performans mirası

Galaxy Note, mükemmel güçlü bir telefon olma konumunu daha da sağlamlaştırdı. Galaxy Note20 serisi, Galaxy'de bildiğiniz, sevdiğiniz ve beklediğiniz her şeyi size sunmak için bugüne kadarki en güçlü Note serisi olarak bu mirası sürdürüyor. Galaxy Note20 serisi, tüm Galaxy cihazlarındaki en hızlı işlemci ile üretildi.

İkonik tasarımdan ödün vermeden en son teknolojiyi ve sınıfının en iyisi mobil deneyimleri kucaklıyor. Hem Galaxy Note20 hem de Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yepyeni puslu dokusu ile değişen trendleri aşan yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip.

Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede, pil ömrünü optimize etmek için görüntülediğiniz içeriğe otomatik olarak uyum sağlayan bugüne kadarki en iyi ekranımızda pürüzsüz görseller sunuyor. Tüm gün dayanan akıllı pil ve Süper Hızlı Şarj özellikleri ile sadece 30 dakikada %50'den fazla şarj elde edebilirsiniz. Samsung'un mobil güvenlik platformu Samsung Knox sayesinde, Galaxy Note20 serisindeki donanımınızın ve yazılımınızın uçtan uca proaktif bir şekilde korunduğundan emin olabilirsiniz.

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 ve S7+: Üretkenlik için çok yönlü tabletler

Galaxy Tab S7 ve S7+, bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler tasarlanmış. Galaxy Tab S7 ve S7+, kesintisiz video konferansın, hızlı indirmenin ve gerçek anlamda gecikmesiz içeriklerin kapısını açmayı hedefliyor.

  • Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla ekran alanı isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4” Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu tabletler, birden fazla cihazda çalışmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Yakındakiyle Paylaş özelliği ile dosyaları yakındaki kişilere kolayca aktarabilirsiniz.

Samsung PC'nizi ikinci bir ekranla genişletmek için Galaxy Tab S7 ve S7+'ınızı kullanarak ekranınızı çoğaltma ve genişletme arasında seçim yapabilirsiniz. Eksiksiz bir deneyim için Samsung Notes, S Pen, Kitap Kapağı Klavyesi ve Bluetooth fare gibi araçlarla üretkenliğinizi daha da artırabilirsiniz.

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch3: Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Galaxy Watch3, rutinlerinizi yönetmenize, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşıdır. Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip.

  • Samsung’un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat, aynı zamanda sağlıklı yaşam deneyiminizin de merkezi. Kandaki oksijen özelliğiyle, fitness ve sağlıklı yaşam amacıyla zaman içindeki oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz. Olası bir düşme durumu tespit edildiğinde, konumunuz hemen önceden belirlenmiş kişilere gönderilir.

Koşu Analizi daha iyi koşmanıza, formunuzu güçlendirmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olurken, VO2 max oksijen tüketimine ilişkin bilgi sağlamak için kardiyo ilerlemenizi takip eder. Samsung Health, evdeyken formda kalmak isteyenler için 120'den fazla farklı ev egzersiz programı sunar, böylece egzersizdeki ilerlemenizi saatiniz üzerinde izleyebilirsiniz.

Galaxy Note 20 değişik bir tasarım ile çıkıyor
TEKNOLOJİ
Galaxy Note 20 değişik bir tasarım ile çıkıyor

Galaxy Buds Live: Kaliteli bir sese sahip şık ve ergonomik kulaklık

Galaxy Buds Live bugüne kadar üretilmiş kablosuz kulaklıklardan ayıran en belirgin özelliği tasarımı ve ergonomik yapısı. AKG’nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor.

Galaxy Buds Live
  • Galaxy Buds Live, üç ayrı mikrofona ve Voice Pickup Unit’e sahip; böylece ayrı olsanız bile sevdiklerinizle aynı odada olduğunuzu hissedebilirsiniz. Aktif gürültü önleme özelliğine sahip cihaz çevrenizdeki dünyanın içine girmenizi (veya dışına çıkmanızı) sağlıyor.

Galaxy Z Fold2 ile olasılıkları yeniden şekillendirin

Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. Uçtan uca, neredeyse çerçevesiz Sonsuz-O Ekranlara sahip Galaxy Z Fold2, 6,2 inç Kapak Ekranı ve 7,6 inç'lik büyük ana ekranı ile Galaxy Fold'dan daha büyük.

Mistik Siyah ve Mistik Bronz olarak iki renk seçeneğiyle görücüye çıkan Galaxy Z Fold2, tüm katlanabilir cihaz kategorisi için yeni olanaklara ilham olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı

Türkiye her zaman teknolojiye çok hızlı adaptasyon sağlıyor

Dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle bir çok şeyin değiştiğini belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim,

  • “Sadece birkaç ayda hayatlarımız her açıdan değişti. Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra evde spor, online konserler ve daha bir çok sosyal aktivite için mobil teknolojiler insanların adeta yardımına koştu. Biz de teknoloji endüstrisinin liderleri olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanlara yeni iletişim yolları, yeni çalışma yolları ve yeni bağlantı kurma yolları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Tanıtımı yapılan beş yeni ürün hakkında da duygularını dile getiren DaeHyun Kim, “Yeni Galaxy Note serisi de dahil toplam beş yeni güçlü cihazı da bu yaklaşımla öncü teknolojiler ve özellikler ile donatarak insanların yaşamını kolaylaştırmak için sunuyoruz. Bu cihazlar, tek başına iş ve oyun deneyimini en üst düzeye yükseltmenize yardımcı olacak kadar güçlü cihazlar. Bir kez daha insanlara yaşamlarını hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak, yepyeni deneyimler yaşamalarını sağlayacak cihazlar sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çünkü Türkiye, sahip olduğu genç dinamik nüfusu ve teknolojik ürünlere karşı olan hızlı adaptasyonu nedeniyle bizim için önemli bir ülke.”

Samsung Galaxy Note20 Türkiye fiyatları ne olacak? Hangi renklerde satışa sunulacak

Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.

  • Galaxy Note20: Mistik Bronze, Mistik yeşil, Mistik gri
  • Galaxy Note20 Ultra:
  • Mistik Bronze, Mistik Siyah, Mistik Beyaz
  • Galaxy Tab S7 and S7+ :
  • Mistik Siyah, Mistik Gümüş, Mistik Bronze

Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise:

  • Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak.
  • Galaxy Tab S7 için 5.499 TL, Galaxy Tab S7+ 6.999 TL
  • Galaxy Watch3 – 45mm için 2.299 TL, Galaxy Watch3 – 41mm için 2.099 TL,
  • Galaxy Buds Live için 1.299 TL.

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