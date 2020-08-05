Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı

Galaxy Note 20'nin bugün yapılacak tanıtımından önce telefona dair birçok şey de sızdı. Telefonun görsel özelliklerinden, kamerasının nasıl olduğuna dair bir video Güney Amerikalı bir teknoloji bloggerı tarafından yayınlandı.

The Verge'in haberine göre; sızan video mobil sağlayıcı AT&T tarafından yeni telefonu ve daha büyük Ultra varyantını tanıtmak için bir pazarlama malzemesi olarak hazırlandı.

Video, Samsung’un yaklaşmakta olan ekstra büyük telefonları hakkında henüz bilmediğimiz veya şüphelenmediğimiz çığır açan bir şey söylemiyor, ancak bu kadar bilgi ve ayrıntıya sahip bir videonun resmi bir duyuru öncesinde ortaya çıkması da oldukça şaşırtıcı.

Gracias a la Operadora AT&T podemos ver un video promocional de los próximos Galaxy Note 20 series antes del #Unpacked 🤓



Prácticamente confirmado todas las filtraciones y con algunos detalles 🔋que no gustaran a muchos.👽

.#SamsungUnpacked #GalaxyNote20Series pic.twitter.com/UZZ43RPVJ0 — KarlosPeru (@KarlosPeru) August 3, 2020

Telefonu ilk Peru'da paylaştılar.

Videoda sızan iki telefon: Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra

Videoda iki telefon var. Her ikisi de 5G yeteneklerine sahip olacak standart Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra.

Ayrıca telefonlar Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciye ve Ultra versiyonunu 120Hz'e kadar değişken yenileme hızına sahip.

TEKNOLOJİ Galaxy Note 20 değişik bir tasarım ile çıkıyor

Telefonun 3200 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olduğu iddia edilirken video, iki sürümün ekranları arasındaki farkı ayrıntılandırıyor ve standart sürüm 6.7 inçlik Super AMOLED Plus ekran kullanırken Ultra da 6.9 inç.

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Yeni S Pen entegrasyonu ile geldi.

Yeni S Pen ve Microsoft entegrasyonu var

Sızan videodaki bir başka detay ise telefonun yeni bir S Pen ile gelmesi.

Word ve PowerPoint için Microsoft Office ekran kalemi entegrasyonu, 8K video özellikleri, standart Note 20 için ve 64 megapiksel Ultra model için 64 megapiksel kamera ve 30x yakınlaşabilen zoom mevcut. Ultra da ise bu rakam 50x.

Pil boyutunu merak ediyorsanız, bu da videoda var. Videoya göre, standart Note 20'de 4.300mAh pil bulunurken, Ultra'da 4.500mAh pil olacak.

Son olarak, video renk seçeneklerini de detaylandırıyor: standart için mistik yeşil, mistik gri ve mistik bronz; Ultra için mistik bronz, mistik siyah ve mistik beyaz.