Samsung Galaxy S26 FE canlı görüntülendi: Kamera tasarımı ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 FE için resmi tanıtım öncesi yeni bir görüntü sızdırıldı. SM-S741 model numarasıyla listelenen cihazda, özellikle arka kamera yerleşimindeki değişiklik dikkat çekti.

Galaxy S26 FE için ilk canlı görüntü ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 FE, resmi tanıtımından aylar önce ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla gündeme geldi. Kablosuz güç teknolojileriyle ilgili sertifikasyon süreçlerinde görülen ve SM-S741 model numarasıyla listelenen cihazın gerçek görüntüsünün internete yansıdığı belirtildi.

Görüntü, Samsung’un Fan Edition serisindeki yeni modelinde genel tasarım çizgisinin büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor. Buna karşın arka kamera sistemi, önceki modellerden ayrışan bir yerleşimle öne çıkıyor.

Kamera modülü kenarlara daha yakın konumlandırıldı

Sızdırılan görüntüye göre Galaxy S26 FE’nin ön yüzünde veya gövde yapısında belirgin bir tasarım değişikliği bulunmuyor. Cihazın asıl farkı, arka kamera sisteminin konumunda görülüyor.

Samsung’un son dönemde amiral gemisi modellerinde kullandığı yükseltilmiş kamera halkası tasarımının bu modelde de yer aldığı belirtiliyor. Ancak kamera modülünün cihazın üst ve yan kenarlarına alışılmıştan daha yakın konumlandırıldığı görülüyor.

Bu tercih, özellikle önceki Fan Edition modelleri ve Galaxy S serisinin bazı üyeleriyle karşılaştırıldığında farklı bir arka yüz görünümü oluşturuyor.

Donanım ve yazılım tarafında hangi iddialar var?

Galaxy S26 FE’nin teknik özelliklerine ilişkin doğrulanmış bilgiler şu aşamada sınırlı. Ancak son dönemde ortaya çıkan sızıntılarda cihazın donanım ve yazılım tarafına ilişkin bazı iddialar öne çıkıyor:

Cihazın 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Telefonda Samsung’un yeni nesil Exynos 2500 işlemcisinin kullanılabileceği iddia ediliyor.

Galaxy S26 FE’nin ağustos veya eylül aylarında tanıtılması bekleniyor.

Yazılım tarafında cihazın Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkabileceği öne sürülüyor.

Bu iddiaların doğrulanması halinde Galaxy S26 FE, Samsung’un yeni nesil One UI arayüzüyle birlikte şirketin güncel yazılım deneyimini sunan modellerinden biri olabilir.

Resmi tanıtım bekleniyor