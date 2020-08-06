Samsung tanıttı: Galaxy Note20'nin özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen Unpacked etkinliği bugün düzenlendi. Yeni telefonu Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın yanı sıra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Buds Live (Kulaklık), Galaxy Watch 3, Galaxy Tab S7/S7+ tanıtımlarını da gerçekleştirdi.

Samsung ürünleri Youtube’taki canlı yayın ile tanıtılırken, dünyanın her yerinden teknoloji meraklıları etkinliği canlı takip etti. Peki Samsung’un yeni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin teknik özellikleriyle, ön siparişe çıkan satış fiyatı neler?

Samsung Galaxy Note20 ve Note 20 Ultra'nın özellikleri tanıtıldı

Samsung Galaxy Note 20, Mistik Bronz, Mistik Yeşil ve Mistik Gri renklerinde geliyor. Galaxy Note 20 Ultra ise Mistik Bronz, Mistik Beyaz ve Mistik Siyah seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Galaxy serisinin yeni telefonu Note20 tanıtıldı.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı

Samsung'un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolamaya sahip.

Telefonun dikkat çeken yeni özelliklerinden biri de kameranın güçlendirilmiş olması. Ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olacak.

Galaxy Note20 Ultra'nın sahip olduğu Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran, canlı renklerle birlikte gün ışığında dahi yansımasız bir görüntü verebilmek için 1500 nit parlaklığa sahiptir. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışığı ciddi oranda düşürmektedir.

S pen de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note20 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Hangi renklerde satışa sunulacak?

Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.

Galaxy Note20: Mistik Bronze, Mistik yeşil, Mistik gri Galaxy Note20 Ultra:Mistik Bronze, Mistik Siyah, Mistik Beyaz REKLAM

Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise: Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL,

Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak.