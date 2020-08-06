Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Samsung tanıttı Galaxy Note20nin özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?
ÜRÜN HABERLERİ

Samsung tanıttı: Galaxy Note20'nin özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

Samsung uzun süredir beklenen lansmanı pandemi nedeniyle online gerçekleştirirken markanın amiral gemisi Galaxy serisinin son modelini de tanıttı. Samsung Galaxy Note20'nin özellikleri arasında dikkat çeken detaylardan biri de yeni bir S pen ile gelmesi ve kameralarda kalitenin artırılmış olması. Galaxy Note20'nin ve Galaxy Note20 Ultra'nın satışa çıkarıldığı fiyat da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Telefonlar satışa çıktı.
Telefonlar satışa çıktı.

Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen Unpacked etkinliği bugün düzenlendi. Yeni telefonu Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın yanı sıra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Buds Live (Kulaklık), Galaxy Watch 3, Galaxy Tab S7/S7+ tanıtımlarını da gerçekleştirdi.

Samsung ürünleri Youtube’taki canlı yayın ile tanıtılırken, dünyanın her yerinden teknoloji meraklıları etkinliği canlı takip etti. Peki Samsung’un yeni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin teknik özellikleriyle, ön siparişe çıkan satış fiyatı neler?

Samsung Galaxy Note20 ve Note 20 Ultra'nın özellikleri tanıtıldı

Samsung Galaxy Note 20, Mistik Bronz, Mistik Yeşil ve Mistik Gri renklerinde geliyor. Galaxy Note 20 Ultra ise Mistik Bronz, Mistik Beyaz ve Mistik Siyah seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Galaxy serisinin yeni telefonu Note20 tanıtıldı.

Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 20'nin teknik özellikleri ve görüntüleri tanıtımdan önce sızdı

Samsung'un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolamaya sahip.

  • Telefonun dikkat çeken yeni özelliklerinden biri de kameranın güçlendirilmiş olması. Ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olacak.

Galaxy Note20 Ultra'nın sahip olduğu Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran, canlı renklerle birlikte gün ışığında dahi yansımasız bir görüntü verebilmek için 1500 nit parlaklığa sahiptir. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışığı ciddi oranda düşürmektedir.

S pen de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note20 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Hangi renklerde satışa sunulacak?

  • Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.

  • Galaxy Note20: Mistik Bronze, Mistik yeşil, Mistik gri

    Galaxy Note20 Ultra:Mistik Bronze, Mistik Siyah, Mistik Beyaz

Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise: Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL,

Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak.

Abone Ol Google News
Yeniçerilerin katlettiği padişah: Genç Osman

Yeniçerilerin katlettiği
padişah: Genç Osman

Osmanlı tarihini kirleten kara bir leke olarak kayıtlara geçti.
Araç başına5 bin TL ceza!

Araç başına
5 bin TL ceza!

​İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde.
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğana neden direnemiyor anlayamıyorum

Süper Lig'den <br>transfer yaptı

Süper Lig'den
transfer yaptı

​Başakşehir'i eleyen Kopenhag'dan sürpriz imza.

​Bakan Yardımcısı 'itibar etmeyin' çağrısında bulundu.

​ABD Başkanı'nın karizmasını çizdiler, paylaşımı anında silindi.

​Altı aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı.

​Terör örgütü PKK ile aynı masaya oturmayı reddettiler.

​Amonyum nitrat dışarıdan müdahaleyle mi patlatıldı?

​Fransızlardan bir itiraf daha.
HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler
Gündem

HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılan Gülistan Can, yaptığı eylem ve sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. Gülistan Can, arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından dün akşam evinde ölü bulundu. Gülistan Can, işten atıldıktan sonra HDP il binası önünde yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü belirterek, “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" diyerek yaşadığı olayları anlatmıştı.
Max Kruse'den şaşırtan karar
Spor

Max Kruse'den şaşırtan karar

Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Logitech,PC ve PlayStation için tasarlanan direksiyonunu tanıttı
Teknoloji

Logitech, PC ve PlayStation için tasarlanan direksiyonunu tanıttı

Oyun ve bilgisayar ekipmanları konusunda bir çok yeniliğe imza atan Logitech, G923 adını verdiği yarış direksiyonunu tanıttı. PC ve PlayStation için özel olarak günümüz yarışçılarının ihtiyaç duyduğu gerçeklik ve performansı sunuyor. Logitech G923 özellikleri ile dikkat çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.