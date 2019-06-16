Samsung'dan sonra Huawei'de erteleme kararı aldı

Samsung Galaxy Fold'un sorun çıkarmasının ve çıkışının ertelenmesinin ardından Huawei, dünyanın ilk katlanan telefonunu üreten firma olma şansını yakalayabilirdi. Ancak Huawei de çıkış tarihini ertelemiş gibi görünüyor.

CNBC'ye konuşan Huawei, haziranda piyasaya sürmeyi planladığı Mate X'i eylülde tanıtacağını söyledi. Bu gecikmenin nedeni firmanın açıklamasına göre cihazı daha çok test etmek ve kısa süre sonra bozulmadığından emin olmak. Çinli firmadan bir yetkilinin CNBC'ye yaptığı açıklamaya göre firma, "itibarını yerle bir edecek bir cihaz" üretmek istemiyor. Ancak yetkili, Huawei'nin itibarının ABD ile yaşadığı sorunlardan dolayı zaten yerle bir olduğunu muhtemelen farkında değil.

Gecikmenin asıl nedeninin başka olabileceği de düşünülebilir. Firma, Google ile Android işletim sistemini kullanma konusunda anlaşamazsa, ağustos sonrasında telefonlarında kendi yazılımını kullanmak zorunda kalacak. Bu denli ciddi sorunlar yaşayan firma, katlanabilen Mate X ile gireceği riskin işleri iyice karıştıracağını düşünüyor olabilir.

Bunun yanında yetkilinin kullandığı sözcükler hayli ilginç çünkü Mate X planlandığı gibi piyasaya sürülseydi, yeterince test edilmemiş olacağı ve kolayca bozulacağı anlamı çıkıyor. Huawei çapında bir firmanın geciktirme gerekçesinin daha makul olması beklenebilirdi.

Mate X'in kaderini 2019'un sonuna doğru daha net biçimde öğrenme fırsatımız olacak.