Şarj istasyonu 2022’de hazır ​

Üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen "AirCar" tasarımıyla dikkat çekti

Slovakyalı bir şirket, uçan araba geliştirdi. Üç dakika içinde uçağa dönüşen araç, 200 kilo taşıyabiliyor. Uçan arabanın önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanıyor. Slovakya'daki Pestany Havalanı'nda 1500 feet uçuşu ile test edilen AirCar, ticari uçuşlara bir adım daha yaklaştı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan ürün, test çalışmasının bir parçası olarak iki kalkış ve inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.