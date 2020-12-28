Şarj istasyonu 2022’de hazır ​

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, “Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım” dedi. Karakaş, Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtımının yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada , “Gece gün diyoruz, inanın gözümüze uyku girmiyor heyecandan. Tüm heyecanımızla devam ediyoruz. Dünyadaki fırsat penceresinin doğru zamanında sadece Türkiye’ye değil dünyaya da açılmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
ÖN SİPARİŞLERİ BEKLİYORUZ
- Karakaş, salgına rağmen Gemlik’te üretim tesisi çalışmalarının planlanan şekilde devam ettiğini söyledi. Karakaş, “Araçlar piyasaya çıkmaya başladığı andan itibaren o şarj istasyonlarının alt yapısının oluşmuş olması lazım. Devletin yönetim birimlerinde bir fikir birliği varsa, şarj istasyonları konusunda da var ve “2022’nin sonunda şarj istasyonu altyapısı hazır olacak şekilde herkes harı harıl çalışıyor” dedi. Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, şöyle konuştu: “Satışa, ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Bu belki dört ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz. Yani ürünümüz ortaya çıksın, kullanıcılar, denesin, beğensin sonra gerçek anlamda ‘hoşuma gitti, istiyorum.’ desin.”