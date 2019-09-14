Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Yerli ve milli İHA’ların uluslararası arenada rakiplerini zorladığını belirten Selçuk Bayraktar, geliştirilen modellerin yabancı ülkelerde kendini kanıtladığını vurguladı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Selçuk Bayraktar

“Geçenlerde Kuveyt’te bir demoya katıldık. Çöl şartlarında ki en zor şarttır bu. Orada Amerika’nın ve Çin’in İHA’sı da vardı yarışmada. Bizim uçak 27 saat havada kaldı Türkiye’nin de rekorunu kırdı. Çin İHA’sı uçamadı. Onların geniş pazarı var, dünyada satıyorlar. İlk kez denediler olmadı. Aylar sonra bir deneme daha yaptılar yine kalkamadılar. Gündüz şartlarında sıcaklık 65-70 dereceye kadar çıkabiliyordu, kum tozu da şartları zorlaştırıyordu. Bizimki 27 saat uçtu. O kadar sıcaklık olmasa 30 saat bile uçabilirdi. Bu kendi sınıfında ciddi bir rekor. Neredeyse dünya rekoru diyebiliriz. O gündüz şartlarında, temmuz ayında, ABD’lilerin İHA’sı da kalkamadı bildiğim kadarıyla.”

"Dünyanın en moderni olacak"

Kocaman bir uçak görüyorsunuz ama bizim için o 2 buçuk metrelik uçak hepsinin babası. Bu 20 metre kanat açıklığı olan bir uçak. Çıktığından dünyanın en moderni olacak. Çünkü teknoloji biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Geçen sene aldığınız cep telefonu ile bu sene aldığınız cep telefonu bir mi? Teknolojide o kadar inanılmaz bir hız var ki, bu da genelde en son yapılan en iyi oluyor. Tabi bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor.