Teknoloji Selçuk Bayraktar Çinin İHAsı uçamadı biz rekor kırdık
DİĞER

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, CNNTÜRK’te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Kuveyt’te katıldıkları bir testte Çin’in İHA’sı zor şartlar nedeniyle kalkış yapamazken, Bayraktar TB2’nin rekor kırdığını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

Yerli ve milli İHA’ların uluslararası arenada rakiplerini zorladığını belirten Selçuk Bayraktar, geliştirilen modellerin yabancı ülkelerde kendini kanıtladığını vurguladı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Selçuk Bayraktar
  • “Geçenlerde Kuveyt’te bir demoya katıldık. Çöl şartlarında ki en zor şarttır bu. Orada Amerika’nın ve Çin’in İHA’sı da vardı yarışmada. Bizim uçak 27 saat havada kaldı Türkiye’nin de rekorunu kırdı. Çin İHA’sı uçamadı. Onların geniş pazarı var, dünyada satıyorlar. İlk kez denediler olmadı. Aylar sonra bir deneme daha yaptılar yine kalkamadılar. Gündüz şartlarında sıcaklık 65-70 dereceye kadar çıkabiliyordu, kum tozu da şartları zorlaştırıyordu. Bizimki 27 saat uçtu. O kadar sıcaklık olmasa 30 saat bile uçabilirdi. Bu kendi sınıfında ciddi bir rekor. Neredeyse dünya rekoru diyebiliriz. O gündüz şartlarında, temmuz ayında, ABD’lilerin İHA’sı da kalkamadı bildiğim kadarıyla.”

"Dünyanın en moderni olacak"

Kocaman bir uçak görüyorsunuz ama bizim için o 2 buçuk metrelik uçak hepsinin babası. Bu 20 metre kanat açıklığı olan bir uçak. Çıktığından dünyanın en moderni olacak. Çünkü teknoloji biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Geçen sene aldığınız cep telefonu ile bu sene aldığınız cep telefonu bir mi? Teknolojide o kadar inanılmaz bir hız var ki, bu da genelde en son yapılan en iyi oluyor. Tabi bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor.

Bayraktar Akıncı İHA
Çinin İHAsı uçamadı biz rekor kırdık

Çin'in İHA'sı
uçamadı biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Nöbet büyüyor:30 aile evladını bekliyor

Nöbet büyüyor:
30 aile evladını bekliyor

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.
Şartlar açıklandı

Şartlar açıklandı

2 bin komiser yardımcısı ile 500 polis alınacak.
Ankara'ya getirildi

Ankara'ya getirildi

Üzerinde 51 kilo ağırlığında altından elbise var.
'İstemeden oldu'

'İstemeden oldu'

15 kez bıçakladı, 'pes' dedirten bir savunma yaptı.
'Tanımıyorum' dedi<br>soruşturma açıldı

'Tanımıyorum' dedi
soruşturma açıldı

​Uyuşturucu kaçakçıları ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Yıldırım<br>yangın çıkardı

Yıldırım
yangın çıkardı

​Hem havadan hem de karadan müdahale edildi.
O anları anlattılar

O anları anlattılar

​MİT TIR'ları ihanetinin tüm bilinmeyenleri Yeni Şafak'ta.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.