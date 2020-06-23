Siber suçlarla mücadele: Polis, gençleri tehlikeleri konusunda uyardı

Türkiye'nin Otomoboli'nden 'Evde Kal' mesajı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından yapılan videolu paylaşımda, 'Güneşin içimizi ısıtacağı günler, özlemini duyduğumuz yolculuklar yeniden bizim olacak... Ama şimdi #EvdeKalTürkiye' ifadeleri kullanıldı.



