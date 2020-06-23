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Teknoloji Siber suçlarla mücadele Polis, gençleri tehlikeleri konusunda uyardı
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Siber suçlarla mücadele: Polis, gençleri tehlikeleri konusunda uyardı

Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik siber suçlarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

Haber Merkezi İHA
Öğrencilere tehlikeleri anlatıldı.
Öğrencilere tehlikeleri anlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, son yıllarda artış gösteren siber suçlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

  • TDP Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yaptığı bilgilendirme çalışmalarında, internet ortamındaki sanal tehlikelerden nasıl korunması gerektiği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

İHA
Vatandaşlara siber tehlikeler anlatıldı.

Ekipler, özellikle dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalığın yol açtığı sonuçlara ilişkin de uyarılarda bulundu.
Vatandaşların, internet erişiminden vazgeçmeden sosyal medya hesaplarının güvenliği ve doğru kullanımına ilişkin açıklayıcı bilgiler de verildi.

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