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Teknoloji Sivaslı akademisyen yerli motor çalışmasıyla TÜBİTAKtan destek aldı
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Sivas'ta akademisyen yerli motor tasarladı

Sivaslı akademisyen yerli motor çalışmasıyla TÜBİTAK'tan destek aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde akademisyen olan Dr. İlker Temizer'in motor çalışması TÜBİTAK'tan geliştirme desteği aldı. Proje 303 bin 147 tl hibe alırken akademisyenin amacı geliştirilen milli motor projesi ile yerli motor teknolojisine katkı sağlamak.

Haber Merkezi İHA
Yerli motor çalışması
Yerli motor çalışması

Sivas'ta akademisyen olarak çalışan Dr. İlker Temizer tasarladığı yerli motor projesine destek buldu. Projeye TÜBİTAK'TAN 300 bin lira civarında destek gelirken en büyük amaç düşük emisyon ile yüksek performans sağlamak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. İlker Temizer’in millî motor teknolojisi alanında yaptığı çalışma TÜBİTAK’tan destek aldı. Koordinasyonu Dr. İlker Temizer tarafından yapılacak olan 120M143 Numaralı

  • ‘’Direkt Püskürtmeli Dizel Motorunda Yönlendirilmiş Yakıt Enjeksiyonuna Sahip Yüksek Performanslı ve Düşük Emisyonlu Yanma Odası Tasarımının Deneysel Ve Kuramsal Olarak İncelenmesi’’ isimli millî motor çalışması, TUBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Program kapsamında 303 bin 147 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Tasarımı proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan düşük emisyon ve yüksek performansın amaçlandığı yeni motorun, farklı yakıt püskürtme stratejileri ve uzun süreli dayanım testleri gerçekleştirilirken aynı zamanda, motordaki yanma dinamiğinin yağlama ve triboloji üzerindeki etkilerinin de deneysel olarak incelenmesi hedefleniyor.

İHA
Dr. İlker Temizer

Kara ve deniz taşıtlarında kullanılabilir

Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer ise yaptığı açıklamada,

“Çalışmamız TÜBİTAK 3501 Projesi kapsamında yaklaşık 300 bin TL’lik hibeyle tarafımıza sunuldu. Bu bağlamda bir yürütücü, bir araştırmacı, 3 yüksek lisans öğrencimizle birlikte projeyi yürüteceğiz. Projemiz başarıya ulaştıktan sonra inşallah yerli motor teknolojisine katkı sağlayacak. Millî motor teknolojisini ilerletecek. Katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesi için gerekli patent çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve daha sonra bu ürünü ülkemizin ve milletimizin faydasına kullanmayı umut ediyoruz.

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  • Projemiz 36 aylık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek. 2023 yılında bitmesini planlıyoruz. Bu projemiz aslında son zamanlarda ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan ve millî proje hamlesi olarak ifade edilen projelere destek niteliği taşımaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde üretilecek, katma değeri yüksek millî motorların üretimi noktasında yerli bir yanma odası tasarımıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde birçok taşıtta, özellikle kara ve deniz taşıtlarında, kullanılacak millî motor projesi kapsamında değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
FOTOĞRAF 9
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Yunanistan hayali deniz sınırları haritası çizerken Türkiye gemisavar füzesine turbojet motoru üretiyor
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TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testi başarıyla gerçekleşti.
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Yerli imkanlarla üretilen bu motor alanında şu an dünyanın en iyilerinden biri
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30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi itki sınıfında 1300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip
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Bakan Varank da konuyla ilgili: 'Burada geliştirilen motor, Türkiye’nin savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. TC 300 çap olarak küçük olmasına rağmen yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. ' dedi.
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TJ300 Turbojet Motoru’nun 750 kmsa giriş hava hızında gerçekleştirilen çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti.
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TJ300 motoru, ilk olarak Roketsan tarafından ATMACA Gemisavar Füzesi’nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilen Orta Menzilli Gemisavar Füzesi’nde kullanılacaktır.
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Şu ana kadar iki adet üretilen TJ300 motorundan, yıl sonuna kadar üç adet daha üretilmesi planlanıyor.
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TJ300 motorunun, Orta Menzilli Gemisavar Füzesi olarak denizlerdeki üstünlüğümüzü pekiştirmesi bekleniyor.
Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
Eline kağıt kalemi alan Yunanistan kafasına göre hayali deniz sınırları çizerken Türkiye gemisavar füzeleri için kullanılacak turbojet motorunu üretmekle meşgul. Bin 300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip motorun denemesini dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı.


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