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Sosyal medyada yeni patron yapay zeka

Sosyal medyada yeni patron yapay zeka

Orhan Orhun Ünal
04:0021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Meta’nın yeni adımı, sosyal medya platformlarını içerik paylaşım alanı olmanın ötesine taşıyarak bilgi merkezine dönüştürüyor. Yapay zekâ destekli yanıtlar ve içerik etiketleri kullanıcı deneyimini değiştirirken, bilgi güvenilirliği konusundaki tartışmaları büyütüyor. Uzmanlar, sosyal medyada yapay zekânın ağırlığının artacağı yeni dönemde dijital okuryazarlığın önem kazanacağına dikkat çekiyor.

Sosyal medya platformları, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Meta’nın Facebook’ta devreye aldığı yapay zekâ destekli arama özellikleri ve Instagram’da test edilen yapay zekâ içerik etiketleri, sosyal medyanın yalnızca içerik tüketilen bir mecra olmaktan çıkarak yapay zekanın yönlendirdiği bir bilgi ekosistemine dönüşeceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu değişim, kullanıcıların internet üzerindeki bilgiye ulaşma alışkanlıklarını da yeniden şekillendirebilir.

ARAMA MOTORLARI OUT

Bugüne kadar kullanıcılar bilgi ararken ağırlıklı olarak arama motorlarına yönelirken, yeni dönemde sosyal medya platformlarının kendi yapay zekâ sistemleri üzerinden doğrudan yanıt sunması bekleniyor. Böylece kullanıcılar bir konu hakkında araştırma yaparken Facebook gruplarındaki paylaşımlar, yorumlar ve topluluk içeriklerinden derlenen yapay zekâ özetleriyle karşılaşabilecek. Bu durum sosyal medya platformlarını yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkarıp birer arama ve bilgi merkezi haline getirebilir.

ÜRETİLEN İÇERİKLERE DENETİM

Öte yandan yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin hızla artması, güvenilirlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Instagram’ın yapay zekâ ile oluşturulan içerikleri etiketlemeye hazırlanması, kullanıcıların gerçek ve yapay içerikleri ayırt edebilmesini amaçlıyor. Ancak uzmanlar, yapay zekâ destekli içerik üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya akışlarında insan üretimi içeriklerin görünürlüğünün azalabileceği ve dezenformasyon riskinin yeni bir boyut kazanabileceği görüşünde.

İÇERİKLERİ ALGORİTMA BELİRLİYOR

  • Teknoloji şirketlerinin attığı adımlar, sosyal medyanın yapay zekâya daha fazla teslim olduğu bir dönemin kapısını aralıyor. Kullanıcıların hangi içerikleri göreceği, hangi bilgilere ulaşacağı ve hatta hangi sorulara nasıl yanıt alacağı giderek daha fazla algoritmalar tarafından belirlenecek. Bu nedenle önümüzdeki dönemde dijital okuryazarlık, içerik doğrulama ve yapay zekâ farkındalığı, sosyal medya kullanıcıları için her zamankinden daha önemli hale gelecek.


#Sosyal Medya
#Yapay Zeka
#Teknoloji
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