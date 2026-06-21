Sosyal medyada yeni patron yapay zeka

Teknoloji şirketlerinin attığı adımlar, sosyal medyanın yapay zekâya daha fazla teslim olduğu bir dönemin kapısını aralıyor. Kullanıcıların hangi içerikleri göreceği, hangi bilgilere ulaşacağı ve hatta hangi sorulara nasıl yanıt alacağı giderek daha fazla algoritmalar tarafından belirlenecek. Bu nedenle önümüzdeki dönemde dijital okuryazarlık, içerik doğrulama ve yapay zekâ farkındalığı, sosyal medya kullanıcıları için her zamankinden daha önemli hale gelecek.