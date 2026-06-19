Interpress, 9 Milyon liralık yatırımla yapay zekâ destekli sunucu altyapısını güçlendirdi

1940 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve lider medya takip merkezi Interpress, özkaynaklarıyla gerçekleştirdiği 9 milyon TL'lik teknoloji yatırımıyla sunucu altyapısını güçlendirerek toplam fiziksel sunucu sayısını 30'a yükseltti. Yapay zekâ destekli yazılımlarla güçlendirilen bu yeni altyapı sayesinde şirket, artan veri işleme kapasitesiyle müşterilerine daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Son dönemde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri kuşkusuz yapay zekâ. Her ne kadar son kullanıcı tarafında sohbet robotlarıyla bilinse de yapay zekâ ofis içi işlerin kolaylaştırılmasından en karmaşık sistemlere, tarımdan savunmaya kadar tüm sektörlerde giderek daha etkin bir rol almaya başladı.

86 yıllık deneyimiyle sektördeki güçlü konumunu koruyan Interpress, gazete kupürlerinin elle derlendiği dönemlerden yapay zekâ destekli takip ve analiz hizmetlerine uzanan süreçte medya takip sektöründeki dönüşüme yön veren uygulamalarıyla dikkat çekti. Kurulduğu günlerde birkaç yüz gazete kupürüyle başlayan süreçten günlük 1 milyona yakın medya içeriğinin işlendiği bir noktaya gelen şirket, bu yükü tamamı kendisine ait son teknoloji sunucular ve GPU sistemler ile ar-ge birimince geliştirilen yapay zekâ destekli modüller aracılığıyla çok daha hızlı ve doğruluğu artırılmış sonuçlar halinde müşterilerine sunuyor; böylece müşteriler ilgili medya içeriğine neredeyse dakikalar içinde ulaşabiliyor.

Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin yaşadığı çok sayıda ekonomik kriz, teknolojik dönüşüm ve sektörel değişim döneminde faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Interpress, bugün geleneksel ve dijital medyanın tüm alanlarını kapsayan medya takip ve analiz hizmetleri sunuyor. 1981 yılından günümüze uzanan Türkiye'nin en büyük dijital basın arşivi ve 2 petabaytın üzerindeki medya arşiv kapasitesiyle hizmet veren Interpress, bugün 2.000 kurumsal müşteriye hizmet sunarken yılda yüz milyonlarca medya içeriğini işliyor.

Interpress Marka Direktörü Ufuk Aydın, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda hem donanım hem de insan kaynağı alanında ortaya koyduğumuz yatırımlarla yapay zekâyı iş süreçlerimize hızla ve giderek artan ölçüde entegre ediyoruz. Medya verisinin hacmi her geçen gün artarken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına aynı hız ve güvenilirlikle yanıt verebilmek için teknoloji yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yapay zekâyı, insanın yerini alan değil insana destek olan bir unsur olarak konumlandırıyoruz; bu sayede müşterilerimiz ilgili medya içeriğine neredeyse dakikalar içinde ulaşabiliyor. Bu yatırımların ilerleyen dönemde önemli maliyet avantajları da sağlayacağına inanıyoruz.

Kurumlar medya takibi hizmeti satın almıyor; aslında kurumsal hafızalarını emanet edecekleri iş ortaklarını seçiyor. Bu yaklaşım, yıllardır sürdürdüğümüz ‘Türkiye’nin hafızası’ vizyonumuzun da temelini oluşturuyor. Güçlü altyapımız, 100’ü aşkın çalışanımız ve köklü kurumsal deneyimimizle gelecekte de kurumların güvenilir iş ortağı olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Interpress Hakkında

1940 yılında kurulan Interpress, Türkiye'nin ilk ve lider medya takip merkezidir. Geleneksel ve dijital medyanın tüm alanlarını kapsayan medya takip ve analiz hizmetleriyle, 1981'den bu yana oluşturduğu Türkiye'nin en büyük dijital basın arşivini koruyor. Yapay zekâ destekli altyapısı, son teknoloji sunucuları ve köklü deneyimiyle bugün 2.000 kurumsal müşteriye hizmet veriyor.







