Seyahat rotanızı yapay zekâ çizecek

Wings’in en belirgin niteliği; şeffaf, esnek ve kota sınırlaması olmayan Mil Puan programı. Kullanıcılar kazandıkları puanları ve alabilecekleri biletleri Akbank Mobil üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Üstelik banka ile olan bağ derinleştikçe Mil Puan kazanım oranı da yükseliyor. Program kapsamında biriktirilen 1,5 milyon Mil Puan ile yurt içinde 15 bin TL'lik uçak bileti alınabiliyor. Yurt dışında da puanların iki kat değerli kullanılmasıyla tam 30 bin TL'lik bilet satın almak mümkün.