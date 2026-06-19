Seyahat rotanızı yapay zekâ çizecek

Akbank, yeni nesil dijital deneyimler kapsamında hayata geçireceği yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı ile kullanıcılarını tatile çıkarmaya hazırlanıyor. Evrilen tüketici alışkanlıklarına yön veren banka, Wings kart ile seyahat planlarını tek noktadan organize ederken son 1 yılda bütçelere de 2 milyar TL'lik ek avantaj sağladı.
Türkiye'de enflasyonist baskılar, tüketicilerin harcama dinamiklerini değiştiriyor. Tüketiciler artık daha seçici davranırken; seyahat, kültür-sanat ve yeme-içme gibi harcamalarda ekstra puan, mil ya da anında indirim sunan somut mali faydalar talep ediyor. Harcama alışkanlıklarındaki yeni döneme Akbank, Wings karta tanımladığı büyük bütçe desteğiyle yön veriyor.
2 MİLYARLIK EK FAYDA
Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Wings ile kart kullanıcılarına son 1 yılda 2 milyar liralık kazanç sağladıklarını belirterek, "Müşterilerin yüzde 97'si mobil kanalları aktif kullanıyor. Seyahat harcamalarının yüzde 57’si ise dijitalden gerçekleştiriliyor" dedi. Güven, yakın zamanda Juzdan uygulaması üzerinden hayata geçecek yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı'nın müjdesini de verdi. Yapay zekâ asistanıyla kullanıcılar, seyahat planlarını tek noktadan kolayca organize edebilecek.
Öte yandan Wings’in operasyonel büyümesi, pazar ortalamalarını açık ara geride bıraktı. Verilere göre; Türkiye'de alışveriş işlem adedi yüzde 12, yurt dışı işlemler yüzde 33 büyüdü. Wings kullanıcılarının işlemleri ise yurt içinde yüzde 15, yurt dışında yüzde 43 arttı. Kart sahiplerinin Gezkanatlan.com üzerinden aldığı biletlerin yüzde 55’ini yurt dışı, yüzde 45’ini yurt içi uçuşlar oluşturdu.
Miller uçak bileti oluyor
- Wings’in en belirgin niteliği; şeffaf, esnek ve kota sınırlaması olmayan Mil Puan programı. Kullanıcılar kazandıkları puanları ve alabilecekleri biletleri Akbank Mobil üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Üstelik banka ile olan bağ derinleştikçe Mil Puan kazanım oranı da yükseliyor. Program kapsamında biriktirilen 1,5 milyon Mil Puan ile yurt içinde 15 bin TL'lik uçak bileti alınabiliyor. Yurt dışında da puanların iki kat değerli kullanılmasıyla tam 30 bin TL'lik bilet satın almak mümkün.