Vergi, trafik cezası, MTV... Borcu olanlara tarihi yapılandırma fırsatı: 10 milyon liraya kadar teminat yok, mirasçıya hak var

Başvurular hangi sürede ve nereye yapılacak?

Borçluların bu büyük tecil ve taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçelerle en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları büyük önem arz ediyor. Yapılandırılan borçlara ait ilk taksit ödemeleri ise eylül ayı içinde başlayacak ve belirlenen plan dahilinde eşit taksitler halinde tahsil edilecek. Vatandaşlar başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi (gib.gov.tr) veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) platformu üzerinden dijital olarak dakikalar içinde gerçekleştirebilecek. Dijital kanalları tercih etmeyenler ise borçlu olunduğu vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla müracaat edebileceği gibi, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yazılı başvuruda bulunabilecek. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuru yapması zorunluluk taşırken, vergi dairesine olan borçların sadece bir kısmı için tecil istenemeyecek; tebliğ kapsamındaki tüm borçlar için toplu talepte bulunulması gerekecek.