Dev banka tüm ATM'lerini kapatıyor: Müşterilere SMS yoluyla haber gitti

Dünyanın en büyük bankası unvanını taşıyan ve Türkiye'de 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Çin merkezli ICBC, bankacılık operasyonlarında radikal bir değişime giderek Türkiye'deki tüm fiziksel ATM'lerini devre dışı bırakıyor. Tekstilbank'ı satın alarak giriş yaptığı Türkiye pazarında halihazırda 19 şubesiyle hizmet veren dev kurum, müşterilerine gönderdiği kısa mesaj (SMS) ile yeni dönem stratejisini resmen duyurdu.

ATM'lerini kapatıyor

Sınırlı sayıdaki şube ağıyla özel bir hizmet sunan banka, kendi fiziksel ödeme cihazlarını sonlandırarak operasyonel odağını tamamen dijital kanallara kaydırmayı hedefliyor.

Diğer banka ATM'leri masrafsız kullanılabilecek

Banka tarafından müşterilere iletilen bilgilendirme mesajına göre, ICBC Bank Turkey'e ait ATM cihazlarının hizmetten kaldırılması kullanıcılar için bir dezavantaja neden olmayacak. Müşteriler, Türkiye sınırları içerisinde yer alan diğer tüm bankalara ait ortak ATM ağından hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden faydalanmaya devam edebilecek. Bu yeni uygulama ile 8 yıldır süregelen ücretsiz ATM kullanım politikası, fiziksel cihaz zorunluluğu ortadan kalkarak sürdürülmüş olacak.

Tek şart mobil şube

Müşterilerin diğer banka ATM'lerinden tamamen masrafsız bir şekilde işlem yapmaya devam edebilmesinin ise oldukça basit, teknoloji odaklı bir kuralı bulunuyor. Bu ayrıcalıktan faydalanmak isteyen kullanıcıların her ay ICBC mobil şubesine giriş yapması gerekiyor. Uygulamaya yapılan her başarılı girişin ardından, banka müşterilerine 30 gün boyunca diledikleri tüm banka ATM'lerinden sınırsız ve ücretsiz işlem yapma hakkı otomatik olarak tanımlanıyor.



