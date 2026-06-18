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Evi haczedilince banka şubesinde silahla ateş açtı

Evi haczedilince banka şubesinde silahla ateş açtı

17:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
DHA
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Polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ise emniyete götürüldü. B
Polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ise emniyete götürüldü. B

Zonguldak'ta evi, borcu nedeniyle haczedilen Batuhan H., tabancayla banka içinde yere ateş etti. Şüpheli, kendisine müdahale eden polislere teslim oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, alüminyum fabrikası sahibi Batuhan H.'nin borcu nedeniyle evi haczedilip icra yoluyla satışa çıkarıldı. Batuhan H., banka şubesine gelerek görevlilerle tartışmaya başladı. Batuhan H., belinden çıkardığı tabancayla yere ateş etti. Banka çalışanları silah sesiyle dışarı kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kendisine müdahale eden polis ekiplerine teslim oldu. Polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ise emniyete götürüldü. Banka şubesi tedbir amacıyla bir süre kapatıldı. Ekipler, şubede inceleme yaptı. Bu sırada bazı kişilerin banka önündeki ATM’den işlem yapmak için sıra beklemeye devam ettiği görüldü.


#Zonguldak
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#banka şubesi
#silahlı saldırı
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