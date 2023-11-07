Stellantis'ten 1,5 milyar avroluk büyük yatırım: Çinli Leapmotor'un stratejik hissedarı oldu

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis'ten yeni bir satın alma hamlesi geldi. Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Leapmotor ile görüşmelerini sürdüren Stellantis N.V., şirketin yaklaşık yüzde 20'sini satın almak için 1,5 milyar avro civarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu yatırım Stellantis'i önemli bir hissedar haline getirecek.

İlk küresel elektrikli araç işbirliği olacak

Anlaşma, aynı zamanda Leapmotor International'ın oluşumunu da kapsıyor. Bu, Leapmotor ürünlerinin Çin dışında ihracat ve satışının yanı sıra üretimi için özel haklara sahip olan Stellantis liderliğinde bir ortak girişim anlamına geliyor.

Ortaklık, Leapmotor'un Çin'deki satışlarını daha da artırmayı ve Stellantis'in küresel ticari gücünden yararlanarak Avrupa'dan başlayarak diğer bölgelerde Leapmotor markasının satışlarını önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlıyor.

Stellantis

Stellantis, karşılıklı yarar sağlayan sinerjileri daha fazla keşfetme olanağıyla birlikte temel Dare Forward 2030 elektrikliye geçiş hedeflerini karşılamaya yardımcı olmak üzere Leapmotor'un Çin'deki son derece yenilikçi, uygun maliyetli elektrikli araç ekosisteminden yararlanmayı planlıyor. Ortak girişim, sevkiyatlara 2024'ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

Ortak girişimin CEO'su Stellantis'ten

İki şirket, Leapmotor'un elektrikli araç ürün seçeneklerinin Stellantis'in güncel teknolojisi ve ikonik marka portföyünü tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve küresel müşterilere daha uygun fiyatlı mobilite çözümleri sunacağını öngörüyor.

Stellantis, Leapmotor Yönetim Kurulu'nda iki koltuğa sahip olacak ve Leapmotor International ortak girişiminin üst yöneticisini (CEO) atayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Çin'deki yetenekli elektrikli araç start-upları arttıkça, Leapmotor gibi verimli ve çevik yeni nesil elektrikli araç oyuncusu, Çin'deki ana akım segmentlere daha fazla hakim olacak. Bizimkine benzer, teknoloji odaklı, girişimci bir zihniyete sahip, etkileyici yeni elektrikli araç oyuncularından biri olan Leapmotor'un, küresel genişleme planlarını desteklemede öncü bir rol üstlenmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu stratejik yatırım sayesinde iş modelimizde bir boşluğu doldurabilir ve Leapmotor'un hem Çin'de hem de yurt dışındaki rekabet gücünden yararlanabiliriz. Bay Zhu Jiangming'e ve şirketin tüm ekibine, bu yeni fırsatı yaratırken sağladıkları işbirliği için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Leap Motor

Teknolojik ve ticari sinerji oluşacak

Bugünün, Leapmotor'un tarihindeki en büyük dönüm noktası olduğunu ifade eden Leapmotor kurucu ve CEO'su Zhu Jiangming de "Bu ana, Bay Tavares ve ekibiyle birlikte tanık olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kapsamlı deneyimlerimiz sonucunda geliştirdiğimiz teknolojilerimizle Leapmotor, sınıfının en iyi elektrikli araç ürünlerini en rekabetçi maliyetlerle pazara sunuyor. Hızla gelişen bu ortamda, güçlü oyuncuların oluşturduğu kazan-kazan ortaklıklarına inanıyoruz. Stellantis ile birlikte teknoloji ve ticari sinerji oluşturarak, yenilikçi ve yaratıcı olmaya devam ederek, Leapmotor elektrikli araçlarını küresel pazara sunacağız." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, Çin'in en büyük ve en hızlı büyüyen segmenti orta ve üst düzey pazarlar. Bu pazarlara odaklanan Leapmotor, 2022'de yaklaşık 111 bin adet NEV teslim ederek Çin'de NEV otomobil üreticileri arasında ilk sıraya yerleşti.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares ve Leapmotor Kurucu ve CEO’su Zhu Jiangming

Leapmotor, gelecek 3 yıl içinde, batarya elektrikli araç ve menzil uzatıcılı elektrikli araç güç-aktarma sistemleri olan, 3 yüksek üst seviye ölçeklenebilir platforma sahip, tek bir teknik mimariyle A'dan E'ye segmentlerin tamamını kapsamayı planlıyor. Leapmotor, "Hücreden Şasiye" teknolojisini büyük ölçekte uygulayan dünyanın ilk salt elektrikli araç şirketi olarak dikkati çekiyor. Ayrıca "Dört Yapraklı Yonca" Leap 3.0 merkezi kontrollü yeni elektrik ve elektronik mimarisi, akıllı elektrikli araçların temel bileşenleri arasında kesintisiz ve verimli bir işbirliği sağlıyor. Benzersiz dikey entegrasyon modeli, ölçeklenebilirliği en üst düzeye çıkararak Leapmotor'un müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesini amaçlıyor.

Elektrikliye geçişe 50 milyar avrodan fazla yatırım

2021'in başlarında kurulan ancak bir asırdan daha uzun bir deneyimi bünyesinde barındıran Stellantis, 14 ikonik otomotiv markasına ve iki mobilite şirketine sahip bulunuyor. Şirket ve bünyesinde barındırdığı markalar 30'dan fazla ülkede, 130'u aşkın pazarda müşterilere temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor.

Stellantis, 2022 yılında 179,5 milyar avro net gelir ve 16,8 milyar avro net karla 6 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk yarısında şirketin net geliri 98,4 milyar avro, net karı 10,9 milyar avro oldu ve yüzde 14,4 ile sektördeki en yüksek düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjlarından birine ulaştı.

Stellantis, Dare Forward 2030 hedeflerine ulaşmak için gelecek 10 yılda elektrikliye geçişe 50 milyar avronun üzerinde yatırım yapacak. Şirket, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 100 binek otomobil batarya elektrikli araç satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 50 binek otomobil ve hafif ticari araç batarya elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı hedefliyor.



