Teknolojinin büyük hayal kırıklıkları

Yüksek fiyat, teknik yetersizlik, kullanım zorluğu ve yanlış zamanlama gibi faktörler, yenilikçi görünen fikirlerin geniş kitlelere ulaşmasını engelleyebiliyor.

Metaverse

2021-2023 arasında teknoloji dünyasının en büyük gündemiydi. Şirketler sanal arsalara milyonlarca dolar yatırdı, markalar mağaza açtı. Ancak kullanıcı sayıları beklentilerin çok altında kaldı ve birçok proje kapandı veya küçüldü.

NFT çılgınlığı

Dijital sanat ve koleksiyon ürünlerinin geleceği olarak sunuldu. Bazı NFT’ler milyonlarca dolara satıldı ancak piyasa büyük ölçüde çöktü. Birçok koleksiyon bugün neredeyse değersiz durumda.

Rabbit R1

Yapay zekâ destekli kişisel asistan cihazı olarak lanse edildi. Büyük ilgi görmesine rağmen birçok incelemede vadettiği işlevleri tam yerine getiremediği belirtildi.

3D televizyonlar

2010’ların başında tüm televizyon sektörünün geleceği olarak gösterildi. Gözlük kullanma zorunluluğu ve içerik eksikliği nedeniyle birkaç yıl içinde piyasadan silindi.

Clubhouse

Pandemi döneminin yıldızıydı. Sesli sosyal medyanın geleceği olarak gösterildi ancak kullanıcı ilgisi hızla düştü.

Google Glass

Akıllı gözlüklerin günlük hayatı değiştireceği söyleniyordu. Gizlilik tartışmaları, yüksek fiyat ve kullanım zorlukları nedeniyle tüketici pazarında başarısız oldu.

Microsoft HoloLens

Artırılmış gerçeklikte devrim yaratması bekleniyordu. Özellikle kurumsal tarafta kullanım alanı bulsa da kitlesel başarı elde edemedi ve proje küçültüldü.

Humane AI Pin

2024’ün en çok konuşulan yapay zekâ cihazlarından biriydi. Akıllı telefonların yerini alacağı iddia edildi ancak performans sorunları nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Facebook Libra (Diem)

Küresel dijital para sistemi kurma hedefiyle duyuruldu. Düzenleyici baskılar nedeniyle hayata geçirilemeden sona erdi. Ürün özellikle, diğer dijital paraların hızına ve yenilikleriyle yarışmadı.

Nike CryptoKicks ve RTFKT

Nike’ın dijital spor ayakkabı ve NFT yatırımları büyük ses getirdi. NFT piyasasının çöküşüyle beklenen ticari başarı gelmedi. Nike markasının küresel gücü bile ürünleri kurtarmaya yetmedi.







