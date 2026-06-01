Bu Samsung telefonları kullananlar dikkat: Yeni güncelleme kullanıma sunuldu

One UI 8.5 güncellemesi, Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri için daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başladı. İlk olarak Hindistan'da dağıtıma açılan güncellemenin kısa süre içinde diğer pazarlarda da kullanıma sunulması bekleniyor.

One UI 8.5 güncellemesinde kapsam genişledi

One UI 8.5 güncellemesi, Samsung'un orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri için daha geniş bölgelerde dağıtıma açıldı. Şirket, geçtiğimiz hafta sınırlı bir bölgede başlattığı güncelleme sürecini genişleterek daha fazla kullanıcıya erişim sağlamaya başladı.

Samsung'un açıklanan dağıtım planına göre güncelleme ilk etapta beta programına katılan kullanıcılara ulaştırılıyor. Ardından standart kullanıcılar için genel dağıtım süreci kademeli olarak devam ediyor.

Güncellemenin sürüm numaraları belli oldu

Galaxy A55 için yayımlanan yeni yazılım sürümü A556EXXUEDZE4, Galaxy A35 için ise A356EXXU9DZE8 yapı numarasıyla sunuluyor.

Kullanıcılar güncellemeyi şu adımlarla kontrol edebiliyor:

Ayarlar menüsüne giriş yapılması

Yazılım Güncelleme bölümünün açılması

Güncellemenin manuel olarak denetlenmesi

Beta programına kayıtlı kullanıcılar için güncelleme paketinin yaklaşık 400 MB boyutunda olduğu belirtilirken, mevcut kararlı sürümden geçiş yapan kullanıcılar için dosya boyutunun farklılık gösterebildiği ifade ediliyor.

Performans ve sistem kararlılığı öne çıkıyor

Samsung, One UI 8.5 sürümüyle cihazların genel sistem kararlılığını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Güncellemenin özellikle arayüz akıcılığı, sistem tepki süreleri ve genel kullanım deneyimi üzerinde iyileştirmeler sunduğu belirtiliyor.

Ayrıca güvenlik güncellemeleri ve performans optimizasyonlarının da yeni sürümün önemli bileşenleri arasında yer aldığı aktarılıyor.

Küresel dağıtımın kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Samsung'un paylaştığı bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesinin önümüzdeki günlerde diğer küresel pazarlarda da aktif hale gelmesi bekleniyor. Şirket, beta test sürecinden elde edilen verilerin kararlı sürümün daha sorunsuz çalışmasına katkı sağladığını vurguluyor.

Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için kullanıcıların cihazlarının yeterli şarj seviyesinde olması ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.