Melikgazi Belediyesi Teknofest'e katılacak öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı

Fikirlerini projeye, projelerini geleceğe dönüştüren öğrencilere her zaman destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin her alanına destek veriyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. İlçemize birçok kütüphane yaptık. Mektep Melikgazi, GÖKTİM Melikgazi gibi öğrencilerimize farklı alanlarda destek vermeye devam ediyoruz. Şu anda da üniversite öğrencilerimize tam 5 milyon TL'lik proje desteği sunuyoruz. Havacılık, yapay zeka ve teknoloji ile ilgili üniversite öğrencilerimiz araştırma yapmak istiyor ve proje geliştirmek istiyorsa; 15 Haziran'a kadar belediyemize mutlaka başvuru yapsınlar. Eğer projeniz desteğe layık görülürse biz bütün teknik ekipmanları ve malzeme desteğini sağlıyoruz. Ekiplerimizin kontrolünde projenizin yürütülmesine yardımcı oluyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Siz gençlerin gelişmesi demek ülkenin gelişmesi, kalkınması demek. Melikgazi Belediyesi olarak son 6 yılda tam 14 milyon TL'lik 70 proje takımına destek sağladık. Bu kapsamda birinciler, ikinciler, üçüncüler çıktı. TEKNOFEST'te birçok bu şekilde ödüller aldık, almaya devam ediyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine şu an zaten GÖKTİM Melikgazi'de destek veriyoruz. Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek tüm öğrencilerimize TEKNOFEST yolculuğunda başarılar diliyorum. Başvuru yapmak isteyen tüm üniversiteli öğrencilerimizin 15 Haziran'a kadar belediyemize başvuru yapmalarını bekliyoruz. Allah gençlerimizin geleceğini güzel eylesin. Bu ülkenin geleceğine en büyük katkıları sunan bireyler haline getirsin." dedi.