Tesla Model Y araçlarında Türkiye'ye özel indirim kampanyası gerçekleştirdi.
Tesla son zamanlarda Çin ve ABD'deki fiyatlarda sık sık güncellemeler yaparak indirime gidiyordu. Tesla Türkiye de
'hemen teslim edilebilir'
notuyla listelediği pek çok aracında aynı yolu izledi. Şirketin internet sitesinde farklı renk seçeneklerindeki araçlar indirimli fiyattan satışa sunuldu.
Model Y'nin donanım özelliklerine göre farklı fiyatlar ortaya çıkarken yapılan indirimler
400 bin liraya kadar vardı.
Önceki fiyatı
2 milyon 765 bin 261
TL olan Model Y Long Range'in fiyatında
431 bin 165 TL'lik
indirim yapılarak
2 milyon 334 bin 096 TL'den
satışa sunuldu.
İşte güncellenen yeni fiyatlarıyla Tesla Model Y
İşte güncellenen yeni fiyatlarıyla Tesla Model Y
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38 dakika önce