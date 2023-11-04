ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, 'otopilot' sürücü destek sisteminin ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı. ABD'de dava sonucu, ülke genelinde benzer birçok davayla karşı karşıya olan ve ilk kazanımını elde eden Tesla için 'büyük bir zafer' olarak nitelendirildi.