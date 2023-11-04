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Teknoloji

Tesla hemen teslim araçlarında 400 bin liraya varan indirime gitti

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil markası Tesla, teslime hazır Model Y araçlarında Türkiye'ye özel indirim yaptı. Bazı araçlarda indirim 400 bin liraya kadar varıyor.

Harun İlhan
12:40 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:49 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tesla Model Y araçlarında Türkiye'ye özel indirim kampanyası gerçekleştirdi.

Tesla Model Y araçlarında Türkiye'ye özel indirim kampanyası gerçekleştirdi.

Tesla son zamanlarda Çin ve ABD'deki fiyatlarda sık sık güncellemeler yaparak indirime gidiyordu. Tesla Türkiye de
'hemen teslim edilebilir'
notuyla listelediği pek çok aracında aynı yolu izledi. Şirketin internet sitesinde farklı renk seçeneklerindeki araçlar indirimli fiyattan satışa sunuldu.
Tesla Model Y
Model Y'nin donanım özelliklerine göre farklı fiyatlar ortaya çıkarken yapılan indirimler
400 bin liraya kadar vardı.
Tesla Model Y
Önceki fiyatı
2 milyon 765 bin 261
TL olan Model Y Long Range'in fiyatında
431 bin 165 TL'lik
indirim yapılarak
2 milyon 334 bin 096 TL'den
satışa sunuldu.

İşte güncellenen yeni fiyatlarıyla Tesla Model Y


Tesla Model Y yeni fiyatları


Tesla Model Y yeni fiyatları


Tesla Model Y yeni fiyatları


Tesla Model Y yeni fiyatları



#Tesla
#İndirim
#Model Y
#Otomobil
38 dakika önce
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