Teknoloji Tesladan teslimat rekoru 2022de 1,3 milyona ulaştı
OTOMOBİL

Tesla'dan teslimat rekoru: 2022'de 1,3 milyona ulaştı

Elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, 2022'de teslimatta, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artış kaydederek 1,3 milyonluk rekora imza attı. Rekorun oluşmasında ise Tesla'nın son üç ayda gerçekleştirdiği 405 binlik teslimat sayısının payı hatrı sayılır oldu.

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​Tesladan teslimat rekoru: 2022de 1,3 milyona ulaştı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu ve elektrikli otomobil üretim firması olan Tesla, 2022'de teslimat tarihindeki bir rekora imza attı.

Rekor teslimat raporu, şirketin 2022'nin son üç ayında 405 binden fazla araç teslim etmesinin ardından geldi.

Ancak bu rakam, dönem için yaklaşık 430 bin olan Wall Street tahminlerini yakalayamadı.

BBC'nin haberine göre bu yıl, artan faiz oranları ve durgunluk endişeleri nedeniyle motor endüstrisinin yavaşlayan taleple karşı karşıya kalması bekleniyor.

Yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla, "Yıl boyunca koronavirüs ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorluklarla" uğraşması gerektiğini söyledi.

Bu arada Güney Kore'deki yetkililer, müşterilerine elektrikli araçlarının düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili hakkında bilgi vermediği için Tesla'ya 2,2 milyon dolar para cezası vereceklerini söylediler.

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Sürücü, trafik polislerinin korna dahil dur sinyallerine cevap vermedi.
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Polisler, Tesla sürücüsünün gözleri kapalı ve ellerini direksiyon simidinden çekmiş bir şekilde koltukta uzandığını tespit etti.
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Aracın saatte belli bir süre 110 kilometre hızla öndeki polis arabasıyla aynı mesafeyi koruduğu dikkati çekti.Bu, sürücünün otomatik pilotu devreye alıp uykuya daldığı şüphesini güçlendirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra sürücü nihayet uyandı ve polislerin talimatlarını yerine getirdi.
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Kontroller sırasında söz konusu sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.
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Polisler, otomatik pilotun devre dışı kalmaması için araçta direksiyona takılan bir alet tespit etti.
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Ehliyetine el konulan Tesla sürücüsü, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
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Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı: İnanılır gibi değil ama gerçek
Almanya'da kullandığı Tesla marka otomobili otopilot moduna alıp uyuyan sürücüyü 15 dakika boyunca polis kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Yaşanan olay sonrası sürücünün ehliyetine el konuldu. İşte detaylar...
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