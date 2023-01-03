Tesla'dan teslimat rekoru: 2022'de 1,3 milyona ulaştı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ve elektrikli otomobil üretim firması olan Tesla, 2022'de teslimat tarihindeki bir rekora imza attı.

Rekor teslimat raporu, şirketin 2022'nin son üç ayında 405 binden fazla araç teslim etmesinin ardından geldi.

Ancak bu rakam, dönem için yaklaşık 430 bin olan Wall Street tahminlerini yakalayamadı.

BBC'nin haberine göre bu yıl, artan faiz oranları ve durgunluk endişeleri nedeniyle motor endüstrisinin yavaşlayan taleple karşı karşıya kalması bekleniyor.

Yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla, "Yıl boyunca koronavirüs ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorluklarla" uğraşması gerektiğini söyledi.

Bu arada Güney Kore'deki yetkililer, müşterilerine elektrikli araçlarının düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili hakkında bilgi vermediği için Tesla'ya 2,2 milyon dolar para cezası vereceklerini söylediler.

REKLAM

EKONOMİ Tesla'ya Twitter darbesi: Bir yılda 853 milyar dolar buhar oldu

EKONOMİ Tesla Türkiye'de iş ilanı açtı: İşte pozisyonlar ve başvuru şartları