Tesla'nın otomatik pilot kameraları suçluların yakalanmasını sağladı

Sürücüsüz otomobil denildiğinde akla ilk olarak Tesla markası geliyor. Bununla birlikte zaman zaman yaşanan trafik kazaları da çeşitli sorgulamalara neden oluyor. Şirket, otomatik pilot kaynaklı kazaları daha iyi tespit etmek amacıyla sürücü izleme teknolojisini hayata geçiriyor.

Yani aslında Elon Musk, daha önce pek çok kez eleştirdiği sürücü izleme sistemlerini son güncellemeyle aktif hale getiriyor. Böylece Tesla sürücüleri dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamerayla izleniyor.

Tesla'nın otomatik pilot kameraları tarafından çekilen görüntüler saldırganların yakalanmasını sağladı.

Tesla'nın entegre araç içi kamera sistemi TeslaCam, Güney Kaliforniya yollarında haftalardır terör estiren saldırganların tutuklanmasına yardımcı oldu. Saldırılar, genellikle hareket halindeki araçların camlarına ateş açılmasıyla başladı.

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Soruşturma haftalardır devam etmesine rağmen polis saldırganları yakalayamadı. Fakat TeslaCam'in kayıtta olmasıyla birlikte şahıs tespit edilerek tutuklandı.

TEKNOLOJİ Tesla otopilot sürücü izleme için araç içi kameraları kullanmaya başladı