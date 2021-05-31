Teknoloji Teslanın otomatik pilot kameraları suçluların yakalanmasını sağladı
OTOMOBİL

Tesla'nın otomatik pilot kameraları suçluların yakalanmasını sağladı

Güney Kaliforniya'da araçların camlarına ateş açılması sonrasında harekete geçen polis, son birkaç haftadır saldırganları arıyordu. Sonunda Tesla otomatik pilot kameralarıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı ve saldırganların yakalanmasını sağladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Teslanın otomatik pilot kameraları suçluların yakalanmasını sağladı
Tesla

Sürücüsüz otomobil denildiğinde akla ilk olarak Tesla markası geliyor. Bununla birlikte zaman zaman yaşanan trafik kazaları da çeşitli sorgulamalara neden oluyor. Şirket, otomatik pilot kaynaklı kazaları daha iyi tespit etmek amacıyla sürücü izleme teknolojisini hayata geçiriyor.

Yani aslında Elon Musk, daha önce pek çok kez eleştirdiği sürücü izleme sistemlerini son güncellemeyle aktif hale getiriyor. Böylece Tesla sürücüleri dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamerayla izleniyor.

Tesla'nın otomatik pilot kameraları tarafından çekilen görüntüler saldırganların yakalanmasını sağladı.
Tesla'nın otomatik pilot kameraları tarafından çekilen görüntüler saldırganların yakalanmasını sağladı.

Tesla'nın entegre araç içi kamera sistemi TeslaCam, Güney Kaliforniya yollarında haftalardır terör estiren saldırganların tutuklanmasına yardımcı oldu. Saldırılar, genellikle hareket halindeki araçların camlarına ateş açılmasıyla başladı.

Soruşturma haftalardır devam etmesine rağmen polis saldırganları yakalayamadı. Fakat TeslaCam'in kayıtta olmasıyla birlikte şahıs tespit edilerek tutuklandı.

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