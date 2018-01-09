Tesla'ya Çinli rakip: Byton

Elektrikli araç endüstrisi son yıllarda hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Tesla başta olmak üzere otomotiv sektörünün devleri de elektrikli araç trendine uyum sağlamaya başladı. Çin’de bu piyasada söz sahibi olmak isteyen ülkeler arasında olduğunu yeni araçlarıyla belli ediyor. Son olarak CES 2018 fuarında Byton isimli firma en yeni trendler olan otonom, elektrikli, lüks, eğlenceli ve sezgisel gibi kelimelerin odağındaki aracını tanıttı. Aracın en çok belirgin özelliği ise ön konsoldaki dev dokunmatik ekran oldu.

Byton’un yeni elektrikli aracı CES’te çıkışını yaptı. Havalı bir görünüşe sahip olan araç Tesla Model X’e benziyor ancak tasarımı daha aile dostu bir ortam sunuyor. Aracın kapı kolları, antenleri görünmez ve arabanın dış hatları maksimum aerodinamik için tasarlanmış.

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Yan aynaların olmaması ayrıca dikkat çekiyor. Ön taraftaki koltuklar oldukça şık bir tasarıma sahip olan araç otonom sürüş seçeneği sunuyor. Aracın direksiyonunda ana ekrandan farklı olarak 5 inç büyüklüğünde mini bir ekran daha bulunuyor. Bu ekran koltuklara yerleştirilen sensörler ve aracın diğer özelliklerini kontrol etmek için yer alıyor.

Aracın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de fiyatı oldu. Çinli üretici dünya çapında başarılı olabilecek olan bu aracı 45 bin dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunacak. Aracın menzili 500 km olarak belirtiliyor ve 2020 yılında dünya pazarında satışa sunulacağı söyleniyor.