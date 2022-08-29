Teknoloji TikTokta para aklıyorlar Siyah ekrana para aktı
SOSYAL MEDYA

TikTok’ta para aklıyorlar: Siyah ekrana para aktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'deki TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti. MASAK, bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok’ta para aklıyorlar: Siyah ekrana para aktı
Arşiv.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok’ta kara para akladığını ve terörün finansması için kullandığını tespit etti.

DAR BİR KİTLE

  • TikTok’ta canlı yayınlar sırasında “hediye” adı altında bağış toplanıyor ve bu bağışlar daha sonra Türk Lirası'na dönüştürülerek hesaplara aktarılıyor. MASAK’ın araştırmasına göre, özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye'de yer alan yerli ve yabancı TikTok kullanıcılarına platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldı. Para gönderen ve alan kişilerin sayısının ise çok az olduğu tespit edildi.

SİYAH EKRANA PARA AKTI

Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu tarz hesapların çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlandığı, sonrasında bu tutarların hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönünde güçlü şüpheler değerlendirmeye alındı. MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle DEAŞ terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok isimli sosyal medya platformundan ciddi bağışlar topladığı önemli bulgular arasında yer aldı.

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